Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Die Opfer waren praktisch rechtlos gestellt“

Winkelmeier-Becker sagte, die neuen Regeln seien wichtig, da Internetplattformen in der Vergangenheit oftmals auf Beschwerden nicht reagiert hätten, obwohl die Inhalte nach dem deutschen Strafgesetzbuch eindeutig verboten waren. Als Beispiele nannte sie Bedrohungen, Beleidigungsdelikte, unbefugtes Verbreiten von privaten oder kompromittierenden Fotos oder Holocaustleugnung. „Die Opfer solcher Taten waren praktisch rechtlos gestellt, denn für sie war häufig schon nicht erkennbar, wie und von wem sie eine Entfernung des Inhalts verlangen können“, so die CDU-Politikerin. Es sei aber „nicht akzeptabel, wenn zum Beispiel eine Morddrohung oder ein Gewaltaufruf lange im Netz stehen“.

Winkelmeier-Becker betonte zugleich, dass mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz weder neue Verbote eingeführt, noch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit beschnitten würden. „Es geht vielmehr darum, dass das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland auch im Internet durchgesetzt und dadurch die Interessen der Opfer von Straftaten geschützt werden.“

Das Gesetz sei zudem so gefasst worden, dass es für die Plattformbetreiber keinen Anlass gebe, in Zweifelsfällen vorsorglich auch rechtmäßige Inhalte zu löschen, um Bußgelder zu vermeiden. „Ein Bußgeld wird nur dann verhängt, wenn ein Plattformbetreiber systematisch gegen die gesetzlichen Pflichten verstößt, etwa wenn er keine Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung stellt oder Beschwerden generell nicht sachgerecht bearbeitet“, sagte Winkelmeier-Becker. Einzelfälle, in denen die Beurteilung immer schwierig, strittig oder auch einmal falsch sein könne, reichten für ein Bußgeld nicht.

Zudem bestehe die Möglichkeit, dass die sozialen Netzwerke die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle überantworten können, wie sie aus dem Jugendmedienschutz bekannt und bewährt sind.