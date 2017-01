 Neue BAMF-Chefin: Merkels Asyl-Managerin

Oberste Flüchtlingsmanager Die neue BAMF-Chefin Jutta Cordt und Vorgänger Frank-Jürgen Weise. (Foto: dpa)

BerlinJutta Cordt ist jetzt die oberste Asylmanagerin Deutschlands. Aber eine Positionierung zur Flüchtlingspolitik darf man von ihr nicht erwarten. Ob sie es richtig finde, dass junge Asylbewerber aus einer Ausbildung heraus abgeschoben werden, will der Interviewer vom Bayerischen Rundfunk von der neuen Chefin des Nürnberger Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wissen. Die Antwort der Parteilosen: „Das ist eine Entscheidung, die politisch zu treffen ist, und die mir als Leiterin der Behörde nicht zusteht.“

Cordt setzt um, was die Bundesregierung ihr vorgibt. Hauptaufgabe der 53-jährigen Juristin wird dabei die Integration der rund 1,2 Millionen Flüchtlinge sein, die in den zurückliegenden zwei Jahren nach Deutschland gekommen sind. Aufbauen kann sie dabei auf der Arbeit ihres Vorgängers Frank-Jürgen Weise, der das anfängliche Flüchtlingschaos seit Herbst 2015 in einigermaßen geordnete Bahnen gelenkt hatte. So haben die Mitarbeiter des BAMF im abgelaufenen Jahr knapp 696.000 Asylverfahren entschieden – rund zweieinhalb Mal so viele wie im Vorjahr. Bei Neuanträgen dauert ein Verfahren im Schnitt noch rund drei Monate; sieht man von den Altfällen ab, ist das politische Ziel bereits erreicht. Inzwischen trifft das BAMF Monat für Monat mehr Entscheidungen, als neue Anträge gestellt werden. „Die Entwicklung des BAMF ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Donnerstag bei der feierlichen Verabschiedung des Behördenchefs.

Sein Ziel, den aufgelaufenen Antragsstau bis Ende vergangenen Jahres abzuarbeiten, hat Weise, der dem BAMF als Berater verbunden bleibt, allerdings nicht erreicht. In Cordts Behörde stapeln sich zum Jahresbeginn noch 434.000 unerledigte Fälle. Dass ihren Mitarbeitern, deren Zahl von anfänglich 2.500 fast vervierfacht wurde, schon bald die Arbeit ausgehen könnte, muss die zierliche Frau mit der dunklen Kurzhaarfrisur also nicht fürchten.

Für die Herausforderungen, die noch auf sie warten – vor allem die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt – ist die in der Ruhrpott-Stadt Herne geborene Juristin bestens gerüstet. Nach einem Rechtsreferendariat in den USA verbrachte sie fast ihr gesamtes bisheriges Berufsleben in der Arbeitsverwaltung. Nach Abteilungsleiterjobs in den Arbeitsämtern Duisburg und Hagen wechselte Cordt in die Nürnberger Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (BA). Sie wirkte in der Geschäftsstelle der Hartz-Kommission , die Gerhard Schröders Arbeitsmarktreformen vorbereitete und anschließend zurück in die Arbeitsverwaltung, diesmal nach Ravensburg. Seit 2003 leitete Cordt, die mit einem BA-Kollegen verheiratet ist, verschiedene Regionaldirektionen der Arbeitsagentur, erst im Saarland, dann in Sachsen, zuletzt in Berlin-Brandenburg. Seit Oktober 2015 arbeitete Weise, mit dem Cordt seit 15 Jahren eng zusammenarbeitet, seine Nachfolgerin beim BAMF ein.