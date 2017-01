E-Privacy-Verordnung

Das sieht der IT-Verband Bitkom ähnlich. Obwohl die Datenschutzgrundverordnung ein angemessenes Schutzniveau biete, würden nun für viele digitale Dienste davon abweichende Regeln vorgeschlagen. „Das ist aus Sicht der Digitalwirtschaft nicht notwendig und führt zu neuen Rechtsunsicherheiten“, sagte kürzlich Susanne Dehmel, Bitkom-Geschäftsleiterin für Datenschutz und Sicherheit. Das gelte insbesondere für die Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Meta- und Standortdaten.

Laut der E-Privacy-Verordnung sollen Verkehrs- bzw. Metadaten der Kommunikation sowie Standortdaten nur für ganz bestimmte Zwecke verarbeitet werden dürfen, zum Beispiel für Abrechnungen oder für die Gewährleistung der Sicherheit eines Dienstes.

Für andere Zwecke ist die Einwilligung der Nutzer erforderlich, was eine Datenverarbeitung aus Bitkom-Sicht in vielen Fällen komplizierter oder nahezu unmöglich macht. Für die Einwilligung finden sich in der E-Privacy-Verordnung zudem eigene Vorgaben.

Dehmel gab vor diesem Hintergrund zu bedenken, dass in der digitalen Welt laufend neue Anwendungen und Geschäftsmodelle entstünden. „Dafür sind flexible Regelungen bei der Datenverarbeitung notwendig.“

Kritisch sieht der eco-Verband daher auch den engmaschigen Zeitplan der EU-Kommission. Geplant ist, dass die E-Privacy-Verordnung gleichzeitig mit der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 in Kraft treten soll. „Stellt man die schon jetzt greifbaren materiellen Unterschiede heraus, wird klar, dass eine Umsetzung in so kurzer Zeit von den Unternehmen der Internetwirtschaft nicht seriös erfolgen kann“, warnte Süme. Für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung im Rahmen der nationalen Gesetzgebung sei „das Timing ohnehin schon knapp genug“, fügte der eco-Vorstand hinzu. „Aus Sicht der Unternehmen wäre es wünschenswert, wenn die Politik hier einen Zahn zulegt“, so Süme.

Immerhin in dieser Hinsicht könnte es bald Gewissheit geben, wenn die Bundesregierung kommende Woche tatsächlich ein neues an die EU-Vorgaben angepasstes Bundesdatenschutzrecht beschließen sollte.