Internetverband eco fordert modernen Datenschutz

Die Datenschutzbehörden der Länder wollen in dieser Frage aber nicht klein beigeben. „Der Vollzug der Datenschutzregelungen obliegt im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland den Datenschutzbehörden der Länder“, heißt es in der sogenannten Kühlungsborner Erklärung der Landesdatenschützer vom November 2016. Die Zuständigkeit der Bundes-Datenschutzbeauftragten beschränke sich auf wenige „spezifische“ Bereiche. Diesem Umstand müsse daher bei der Vertretung der deutschen Aufsichtsbehörden im Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) Rechnung getragen werden.

Das Gremium ist wichtig. Denn kommt es zum Verstoß eines Unternehmens, den die Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten unterschiedlich interpretieren, hat der Ausschuss das letzte Wort und fasst rechtskräftige Beschlüsse.

Der Internetverband eco warnt schon vor zu engen Grenzen beim Datenschutz. Zwar stärke Datenschutz das Vertrauen der Bürger in digitale Angebote. „Allerdings dürfen zu hohe Hürden nicht dazu führen, dass innovative digitale Geschäftsmodelle in Deutschland und Europa unmöglich gemacht werden.

Moderner Datenschutz sollte den Ausgleich zwischen der Selbstbestimmung der betroffenen Bürger und dem digitalen Fortschritt schaffen, nicht digitalen Fortschritt in Europa verhindern“, sagte eco-Vorstand Oliver Süme dem Handelsblatt. Der europäische und der deutsche Gesetzgeber sollten daher Unternehmen Spielraum für "innovative Geschäftsmodelle" lassen.

Kritisch sieht Süme in diesem Zusammenhang, dass die in langwierigen und zähen Verhandlungen erreichte Datenschutzgrundverordnung durch weitere Gesetzgebungsprozesse wie die am 10. Januar vorgestellten Pläne zur sogenannten „ePrivacy Richtlinie“ torpediert werden könnte: Die neuen EU-Datenregeln garantierten bereits ein hohes Maß an Schutz der persönlichen Daten der Nutzer. „Der vorliegende Entwurf zur E-Privacy-Verordnung wirft hingegen neue Fragen auf, die nicht hilfreich sind“, sagte Süme.

Die E-Privacy-Verordnung regelt den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation. Neben den klassischen Telefondiensten zählen dazu in Zukunft auch Kurznachrichtendienste oder Videotelefonie im Internet. Darunter fallen Angebote wie Skype, WhatsApp oder der Facebook Messenger. In Zukunft sollen für all diese Anbieter, die gleichen Anforderungen in Sachen Vertraulichkeit der Kommunikation gelten.

Süme kritisiert, dass die geplanten Regelungen teilweise den sorgfältig austarierten Kompromiss der Datenschutzgrundverordnung wieder in Frage stellten, so Süme. Die E-Privacy-Richtlinie stehe mit ihrer Ausweitung des Datenschutzes auf jegliche elektronische Kommunikation den Zielen der EU-Kommission aus der Strategie für den digitalen Binnenmarkt entgegen, eine europäische Datenwirtschaft (Building a European Data Economy) aufzubauen und die Rahmenbedingungen für Big Data Angebote und den freien Verkehr von Daten in Europa zu ermöglichen. „Die E-Privacy-Verordnung schränkt digitale Geschäftsmodelle ein und erschwert den Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft durch restriktive Vorschriften und eine übermäßige Ausweitung des Regulierungsfelds“, kritisierte Süme.