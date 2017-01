 Neue EU-Datenregeln: Wirtschaft sorgt sich um digitalen Fortschritt

Datenschutz Wer im Internet surft, hinterlässt Datenspuren. Einen besseren Schutz dieser Informationen soll eine Reform der europäischen Regeln bringen. (Foto: dpa)

BrüsselDer morgige 28. Januar markiert für Datenschützer ein wichtiges Datum. Dieser Tag erinnert an die Unterzeichnung der Datenschutzkonvention des Europarats im Jahr 1981. Dieser völkerrechtlich verbindliche Vertrag regelt den Schutz und den grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener Daten. Der Datenschutztag soll dazu dienen, den Bürgern ihre Rechte beim Schutz persönlicher Daten ins Bewusstsein zu rufen. Seither sind mit der zunehmenden Digitalisierung viele neue Herausforderungen dazugekommenen. Etwa die Frage, welches Schutzniveau im Umgang mit Daten gelten soll.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in dieser Hinsicht eine klare Vorstellung. Beim Arbeitgebertag Mitte November vergangenen Jahres in Berlin mahnte sie einen „Wandel in der Einstellung zur Frage der Daten“ an. Datensparsamkeit sei nicht das Motto der Stunde. „Vielmehr stellt sich Datenvielfalt als Wertschöpfungsmöglichkeit für die Zukunft dar.“

Was Merkel beschreibt, wird wohl jeder Wirtschaftsvertreter genau so sehen. Ihr Szenario einer prosperierenden Wirtschaft dank Digitalisierung könnte aber noch einen Dämpfer bekommen. Der Grund: ein neues europäisches Datenschutzrecht, die sogenannte EU-Datenschutzgrundverordnung. Die Verordnung war im Mai vergangenen Jahres in Kraft treten und muss spätestens nach zwei Jahren in den Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen. Bis dahin müssen Betriebe ihre Prozesse den neuen Richtlinien entsprechend angepasst haben.

Eigentlich wollte das Bundesinnenministerium die notwendigen Gesetzesänderungen noch im Januar auf den Weg bringen. Doch das Justizministerium hatte Vorbehalte angemeldet. Die scheinen nun größtenteils ausgeräumt. Dem Vernehmen nach steht ein Beschluss der Bundesregierung für ein neues Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) kurz bevor. Schon die EU-Vorgaben für die Änderungen lassen indes teilweise nichts Gutes für die Wirtschaft erahnen. Entsprechend groß ist die Sorge, dass die nationalen Regelungen wenig abfedern können.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hält es zwar aus wettbewerblichen Gründen für richtig, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung von allen in Deutschland tätigen Unternehmen aus Drittstaaten die Einhaltung derselben Datenschutzstandards wie von europäischen Unternehmen verlangt. Die Regelungen brächten aber für die Unternehmen einen größeren Aufwand mit sich. „Das betrifft insbesondere die Einrichtung eines Datenschutzmanagements, das mit höheren Dokumentationspflichten einhergeht“, sagte die DIHK-Datenschutzexpertin Annette Karstedt-Meierrieks dem Handelsblatt. „Unternehmen, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten Niederlassungen haben, müssen die Datenschutzstandards nun an allen Standorten gewährleisten.“

Ursprünglich „versprochene Erleichterungen für kleinere und mittlere Unternehmen“ seien nicht festgelegt worden. Für den gesetzgeberischen Spielraum in Deutschland wäre es daher „sehr wünschenswert, wenn die Abstimmung der Aufsichtsbehörden in den Bundesländern nach demselben Schema erfolgte, wie es für die europäische Ebene geregelt ist“, fordert die DIHK-Expertin. „Denn dann wären Unternehmen nicht von unterschiedlichen Anforderungen betroffen.“