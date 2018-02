Neue Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer ist jetzt Merkels Kronprinzessin

Mit der Entscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt die CDU-Vorsitzende Merkel ihren innerparteilichen Gegnern den Wind aus den Segeln. Eine Analyse.

Von der Kanzlerin ausgesucht: Kramp-Karrenbauer als CDU-Generalsekretärin

BerlinAngela Merkel wird sich in den vergangenen Wochen genau angesehen haben, wer welche Äußerungen in den Medien zum inneren und äußeren Zustand der CDU gemacht hat. Nach dem historisch schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl waren es vor allem die jungen Wilden um den Finanz-Staatssekretär Jens Spahn, die mobil machten, Posten forderten und eine Erneuerung, was gleichzusetzen war mit Kritik am Kurs der Kanzlerin.

Rechts-konservativ sollte es wieder zugehen, um der AfD etwas entgegenzusetzen, modern und digital sollte es sein, um den Aufbruch zu signalisieren. Nach zwölf Jahren Kanzlerschaft Merkels klang dies geradezu wie ein Oppositionsprogramm, aus dem eine neue Stärke entstehen sollte – ohne Merkel.

Hinzu gesellten sich ehemalige Spitzenpolitiker der Union, die unter der 63-Jährigen Merkel entweder nichts wurden oder aber selbst den Rückzug mangels eigener Fähigkeit angetreten hatten. Die große Mehrheit in der Union aber schwieg – was deutlich machte, dass sie hinter Angela Merkel steht und gerade in der schwierigen Phase der Regierungsbildung alles andere als eine Kanzlerdämmerung heraufbeschwören wollte.

Nun sorgte Merkel für personelle Erneuerung: Eine Woche vor dem Bundesparteitag, auf dem 1001 Delegierte einer Neuauflage der Großen Koalition zustimmen sollen, holt sie ihre Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer ins Konrad-Adenauer-Haus. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes soll nach sieben Jahren als Regierungschefin nun Generalsekretärin werden.

Peter Tauber (43), der das Amt bislang inne hat, wird es zum Monatsende abgeben, nachdem er in den vergangenen vier Jahren nie das Vertrauen der Kanzlerin gewinnen konnte und es ihm auch nicht gelang, die Partei „jünger, weiblicher und bunter“ zu machen. Er war für die Aufgabe zu jung, zu wenig verwurzelt in der Partei.

Die 55-jährige Kramp-Karrenbauer hingegen ist exzellent vernetzt in der Partei, vielleicht ist sie sogar die engste Vertraute Merkels in der Parteiführung. Sie hat ihren Kurs in der Flüchtlingskrise gestützt und doch auch klare Kante im Saarland gezeigt, wenn es um den Umgang mit Flüchtlingen ging, die die Regeln nicht einhielten: Wer etwa nicht von einer Frau an der Essensausgabe bedient werden wollte, dem sagte sie: „Dann gibt es eben kein Essen.“

1981 trat sie in die Partei ein und gehört seit 2001 der Führung der Frauen-Union an. Seit 2010 gehört sie dem Präsidium der Bundespartei an und erhält seitdem immer Ergebnisse jenseits der 85 Prozent.

Seit dem Jahr 2011 führt sie die Saar-CDU an. Seit 2000 gehört sie der Regierung im Saarland an, hatte so gut wie jedes Ministeramt inne (Inneres, Sport, Familien, Frauen, Bildung, Kultur, Arbeit, Soziales) und regiert selbst seit sieben Jahren als Ministerpräsidentin.

Sie probierte schon 2011 ein Jamaika-Bündnis und schwenkte dann auf eine Große Koalition um. Damit hat sie letztlich politisch alles derzeit Denkbare erlebt. Kurzum: Viele halten sie für die geeignete Nachfolgerin von Angela Merkel – als Bundesvorsitzende – und als Kanzlerin. Schließlich gehören nach Merkels Ansicht beide Ämter zusammen. Und Merkel selbst war als Generalsekretärin erst Parteichefin und danach Kanzlerin geworden.

Die wenigsten hätten mit Kramp-Karrenbauer gerechnet. Jeder, der sich heute dazu äußert, ist voll des Lobes – mindestens hinter vorgehaltener Hand. Schließlich gibt sie ihr sicheres Amt als Regierungschefin auf, um sich in den Dienst der Partei zu stellen.

Angela Merkels Generalsekretäre April 2000 bis Oktober 2000: Ruprecht Polenz Als Angela Merkel im Jahr 2000 CDU Parteivorsitzende wurde, hatte Ruprecht Polenz für sechs Monate das Amt des Generalsekretärs inne. Heute ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Quelle: dpa November 2000 bis Dezember 2004: Laurenz Meyer Laurenz Meyer bestritt das Amt für 4 Jahre. Im Zuge eines Skandals mit dem Energiekonzern RWE kündigte Meyer im Dezember 2004 seinen Rücktritt an. Ihm wurde vorgeworfen Gelder von RWE erhalten zu haben. Bis 2009 hielt er sein Direktmandat im Wahlkreis Hamm-Unna II. Januar 2005 bis Dezember 2005: Volker Kauder Volker Kauder wurde der erste Generalsekretär unter Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Er ist außerdem der am längsten amtierende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dezember 2005 bis Oktober 2009: Ronald Pofalla Ronald Pofalla diente der CDU bis zum Ende der ersten Legislaturperiode als Generalsekretär. 2014 zog er sich aus allen politischen Ämtern zurück. Seit 2015 ist der Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn. Oktober 2009 bis Dezember 2013: Hermann Gröhe Hermann Gröhe hielt das Amt ebenfalls eine ganze Legislaturperiode. Im Kabinett Merkel III wurde der ehemalige Vorsitzende der Jungen Union Bundesminister für Gesundheit. Dezember 2013 bis Februar 2018: Peter Tauber Peter Tauber gab seinen Rücktritt vom Amt des Generalsekretärs am 18. Februar 2018 bekannt. Im letzten Jahr sorgte er mit einem Tweet für Aufruhr. Auf die Sorge eines Bürgers künftig von mehreren Mini-Jobs abhängig zu sein, antwortete er: Wer etwas „ordentliches“ gelernt habe, brauche auch keine Mini-Jobs. Ab Februar 2018: Annegret Kramp-Karrenbauer Als neue Generalsekretärin wird zur Zeit Annegret Kramp-Karrenbauer gehandelt. Sie ist seit 2011 Ministerpräsidentin des Saarlands. Sie wäre die siebte Generalsekretärin, seit die Parteivorsitzende Angela Merkel heißt – im Jahr 2000 wurde Merkel selbst von der Generalsekretärin zur Vorsitzenden der Partei gewählt. Zum Vergleich: Unter Altkanzler Helmut Kohl, den Merkel im Fall einer erneuten großen Koalition an Amtsjahren einholen könnte, gab es lediglich vier verschiedene Generalsekretäre, von 1977 bis 1989 wurde das Amt dabei 12 Jahre lang von Heiner Geißler besetzt.

Sie war es, die Anfang des Jahres mit ihrem überraschenden Sieg im Saarland den Schulz-Zug der SPD aufhielt und damit die Grundlage dafür legte, dass die Union zumindest stärkste Kraft im Bund wurde. Auch wenn es nur ein kleines Bundesland ist und anderswo ein Regierungsbezirk wäre: Das „Opfer“ gehört zur Geschichte und bescherte ihr in der heutigen Präsidiumssitzung der Bundespartei viel Applaus.

Schließlich wissen alle, dass es nicht leicht werden wird für sie: Die Mutter von drei Kindern, die unprätentiös und sachlich daherkommt aber ebenso hart in der Auseinandersetzung sein kann, muss ins Adenauerhaus Struktur und Führung bringen.

Sie muss der Partei nach der kompromissfordernden langen Zeit in der Regierung einen Kompass an die Hand geben: und eben nicht einen, der nach allein rechts zeigt, wie es sich einige in der Partei wünschen und die Schwesterpartei CSU in Bayern mit dem neuen Frontmann Markus Söder vorexerziert.

Sie muss die viel zitierte „Beinfreiheit“ nutzen, die ihr Merkel gegeben haben wird. Denn nur so kann sie das Amt ausfüllen und die Partei jenseits des Regierungshandelns positionieren. Dabei wird sie sich auch gegen Merkel aufstellen, wo es ihrer Überzeugung entspricht: Sie ist etwa für die Frauenquote gewesen, die Merkel ablehnte.

Und sie ist gegen die Ehe für alle, die Merkel befürwortet. Darüber hinaus lehnt sie vieles ab, wofür die CSU kämpft: Ausländer-Maut, Betreuungsgeld oder Obergrenze. Nur so wird es der CDU gelingen, sich mit einem eigenen Profil anzubieten – jenseits sozialdemokratischer Politik links von ihr und der AfD-Parolen rechts von ihr.

Die Diskussion eines Grundsatzprogramms mag da helfen. Zuvorderst geht es aber darum, die drei Strömungen der CDU – das liberale, das christlich-soziale und das konservative – in der Alltagspolitik zu betonen. Und damit die Schlagworte „Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit“ im 21. Jahrhundert mit Leben ausfüllen, wenn das Digitale mehr Angst als Fortschrittshoffnung verbreitet und die Welt insgesamt unsicherer denn je wirkt.

Kramp-Karrenbauer wagte es etwa, nach dem miesen Bundestagswahlergebnis die Wahlkampfstrategie zu kritisieren. Die wichtigsten Fragen zu „Modernität und Zukunft“ seien untergegangen, bemängelte sie damals. Nun wird sie diese betonen.

Kramp-Karrenbauer hat eine große Chance – und mit ihr Angela Merkel. Es erinnert an die Zeit Ende der 70er-Jahre, als der junge Helmut Kohl Heiner Geißler die Organisation der Partei überließ und sie vor allem programmatisch neu aufstellte. Er polarisierte gern gegen politische Gegner, legte ein neues Grundsatzprogramm vor und entwickelte neue politische Leitlinien, etwa in der Außen- und der Frauenpolitik. Kramp-Karrenbauer trauen sie so etwas auch zu.

Und wer weiß, wer dann übernimmt, sollte Merkel nach einer vierten Amtszeit abgeben wollen. Die Kronprinzessin heißt jedenfalls seit heute: Annegret Kramp-Karrenbauer. In Parteikreisen kurz: AKK.