 Neue Regierung startet mit Milliarden-Spielraum: Der Wunschzettel der Ökonomen

Kanzleramt Die neue Regierung wird einige Spielräume haben. Wie sie genutzt werden, ist offen. (Foto: dpa)

BerlinDie Aufgaben, vor denen die neue Bundesregierung steht, sind aus Sicht von Ökonomen groß. Umso besser, dass die Jamaika-Koalition, so sie zustande kommt, mit vollen Staatskassen starten kann. Auf 33 Milliarden Euro beziffert ifo-Präsident Clemens Fuest den Spielraum, den die Regierung für Steuersenkungen ab 2019 nutzen kann. Dabei geht Fuest allerdings davon aus, dass für alle neuen Ausgaben, für die sich CDU, CSU, FDP und Grüne in den Koalitionsverhandlungen entscheiden werden, bisherige Ausgaben gestrichen werden. Mehr Geld für den Glasfaserausbau zum Beispiel könnte dann bedeuten: kein Geld für eine Ortsumgehung auf dem Lande.

„Wir leben in Zeiten voller Kassen und niemand redet über Kürzungen von Ausgaben“, so Fuest. Die neue Regierung sollte sich kritisch anschauen, wo im Bundeshaushalt gespart werden könne. Der Ökonom setzt dabei auf die FDP und die Grünen, weil die beiden kleinen möglichen Jamaika-Koalitionspartner bei der Rente auf Generationengerechtigkeit pochten. Sie dürften weniger als eine große Koalition aus Union und SPD bereit sein, „Geld an die Rentner heute auf Kosten der Beitragszahler morgen auszuschütten“, sagte Fuest.

Allerdings hat noch keine neue Regierung neue Ausgaben komplett durch Streichungen der alten finanziert; genauso wie seit der Wiedervereinigung noch keine Regierung mit so viel wirtschaftlichem Rückenwind starten konnte: Der lange Aufschwung, der 2010 begann, wird sich nach der neuen Regierungsprognose fortsetzen und sogar noch beschleunigen: Mit 2,0 Prozent Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr und 1,9 Prozent 2018 rechnet die Regierung nun offiziell. Noch im Frühjahr hatte sie nur 1,5 Prozent in diesem und 1,6 Prozent 2018 erwartet. Aber weil sich die Euro-Zone ebenfalls wirtschaftlich erholt und kräftig wächst, kann die deutsche Industrie mehr exportieren und muss dafür selbst mehr in ihre Produktionsanlagen investieren. Mit einem Wachstum von 2,0 Prozent rechnen auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, der IWF und die OECD.

Die gute Konjunktur lässt auch die Arbeitslosigkeit weiter schwinden. Trotz der Flüchtlinge soll sie unter 5,5 Prozent sinken. In den zurückliegenden vier Jahren sei die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt um 2,5 Millionen gestiegen, sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), als sie am Mittwoch die neue Prognose vorstellte. Um mehr als eine Million soll die Zahl der Erwerbstätigen bis 2018 steigen, auf dann 44,8 Millionen – ein neuer Rekordwert. „Der deutschen Wirtschaft geht es gut“, sagte Zypries.

Die Steuern will Fuest vor allem bei der Einkommensteuer gesenkt sehen. Zusätzlich sollte die neue Bundesregierung eine Unternehmenssteuerreform angehen, sagte der Ökonom: Nach der letzten Reform, 2008, sei Deutschland zwar wettbewerbsfähig geworden, seither hätten aber andere Industrieländer die Firmensteuern weiter gesenkt. Großbritannien und die USA stünden vor weiteren Entlastungen für Unternehmen. „Deutschland muss sich diesem Wettbewerb stellen“, sagte Fuest. Er schlug vor, den gemeinsamen Steuersatz aus Körperschaftsteuer (15 Prozent) plus Gewerbesteuer (durchschnittlich 14 Prozent) auf 25 Prozent zu senken.