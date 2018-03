 Neue Vorwürfe: De Maizière bekommt Probleme mit Hubschraubern

IT-Projekt Herkules

Der Name verspricht mehr, als er hält: Es ist das ehrgeizigste IT-Projekt in der Geschichte der Bundeswehr - und es droht zu einem Fiasko zu werden. In dem Gemeinschaftsprojekt von Siemens und IBM will der Bund die völlig veraltete Informations- und Kommunikationstechnik der Streitkräfte modernisieren. Die Kosten sprengen allerdings den geplanten Rahmen: Die Ursprungskalkulation mit 6,8 Milliarden Euro ist längst überholt, nach Angaben des Steuerzahlerbundes belaufen sich die Ausgaben derzeit auf 7,8 Milliarden Euro.