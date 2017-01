 Neuer Außenminister: Gabriels erste Reise führt nach Frankreich

BerlinGleich am Samstag, dem Tag nach der Amtsübergabe, wird Sigmar Gabriel (SPD) als dann neuer deutscher Außenminister nach Frankreich reisen. Dort wird er sich mit seinem Amtskollegen Jean-Marc Ayrault treffen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen aus Regierungskreisen. Die Reise gleich am Beginn seiner Amtszeit soll ein Signal für die Wichtigkeit der Länderfreundschaft senden.

Am Donnerstag war Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum letzten Mal im Amt des Außenministers nach Frankreich gereist und hatte dort Ayrault getroffen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Gabriel seine Ämter als SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister niederlegt und an die Stelle von Frank-Walter Steinmeier an die Spitze des Außenministeriums rückt. Steinmeier wird am 12. Februar für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren.