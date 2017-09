Wolfgang Schäuble Der Noch-Finanzminister braucht einen Nachfolger. (Foto: Reuters)

Berlin/DüsseldorfNun ist es offiziell: Wolfgang Schäuble soll Bundestagspräsident werden und damit das Finanzministerium frei machen. Schäuble hätte es wohl gerne behalten, aber seine Aussichten darauf waren schwach. Das liegt vor allem daran, dass in einer Jamaika-Koalition die Kabinettsposten unter gleich vier Parteien aufgeteilt werden müssen. Und Schäuble trug mit seiner Amtsführung dazu bei, dass das Finanzministerium mittlerweile als das vielleicht wichtigste Ministerium gilt. Sich von einem Özdemir oder einem Lindner aus diesem Amt drängen zu lassen – das wollte Schäuble wohl nicht erleben. Darum nahm er das Angebot an, in das formal höhere, aber mit weniger Macht verbundene Amt des Bundestagspräsidenten zu wechseln.

Nun werden sich in den beteiligten Parteien, CDU, CSU, FDP und Grüne, einige fragen, ob sie vielleicht für das hohe Amt geeignet wären. Wer auch immer es wird, er oder sie sollte nicht nur komplexe Zahlenwerke überblicken können – es geht in diesem Amt vor allem auch um Führungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit.

Ein Jungstar von der CDU?

Dass die Union das Finanzministerium wieder besetzen wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich – auch wenn es in der CDU sicher einige gäbe, die sich den Job vorstellen könnten. Thomas de Maizière könnte damit für vier Jahre Innenpolitik im Dienste der Kanzlerin belohnt werden. Ursula von der Leyen könnte aus der Karriere-Sackgasse Verteidigungsministerium geholt werden. Und dann wäre da noch Ralph Brinkhaus, Fraktionsvize für Finanzen, der hohe Anerkennung genießt und durchaus aufsteigen könnte.

Wenn es nach ihm selbst geht, würde wohl auch Jens Spahn eine Rolle spielen, der bislang Staatssekretär in diesem Ministerium ist. Er hat sich im Wahlkampf als Führungsfigur des konservativen CDU-Flügels positioniert. Vielleicht sieht Merkel die Notwendigkeit, ihn stärker einzubinden. Außerdem kann er auf den Rat und auf die Rückendeckung Schäubles zählen. In jedem Fall wäre er ein Kopf der Erneuerung. Spahn ist erst 37 Jahre alt.

CSU hat andere Prioritäten

In der CSU-Führungsriege drängt sich bisher kein Kandidat auf. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat den Einzug in den Bundesstag verpasst und könnte vielleicht gar in München bleiben. Auch Alexander Dobrindt, der jetzt vom Bundesverkehrsministerium an die Spitze der CSU-Landesgruppe wechselt, ist wohl eher kein Kandidat. Je nachdem, wie der Machtkampf innerhalb der CSU abläuft, könnte aber auch Bayerns Finanzminister Markus Söder in die Bundesregierung aufsteigen.