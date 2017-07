Große Unterschiede bei der Pflegequalität

Doch offenbar ist die Angst der Heimbetreiber groß, dass Schwächen ihrer Einrichtungen publik werden könnten. Dabei sind die großen Qualitätsunterschiede bei der deutschen Heimpflege und der ambulanten Pflege längst ein offenes Geheimnis. 55 Prozent der Deutschen sehen laut Umfrage der Bertelsmann-Stiftung bei Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten starke Qualitätsunterschiede. Nahezu zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) befürchten besonders, dass es in den Einrichtungen zu wenig Personal gibt. Unter denjenigen, die bereits nach Pflegemöglichkeiten gesucht haben – immerhin jeder Dritte über 50 Jahren –, ist diese Sorge noch ausgeprägter: Hier schätzen 73 Prozent die Anzahl des Personals in Pflegeheimen als „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“ ein.

Dabei steht insbesondere für diese erfahrenen Pflegeheimsuchenden die Personalsituation auf Platz zwei der wichtigsten Auswahlkriterien – gleich hinter der Qualität der Pflege. Neun von zehn Befragten verlangen daher bei einem künftigen Pflege-Tüv Daten zum Personaleinsatz (88 Prozent), der Pflegequalität (94 Prozent) und der Ausstattung von Pflegeheimen (92 Prozent).

Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, unterstützt diesen Informationsanspruch: „Pflegebedürftige und ihre Familien sollten alle nötigen Informationen erhalten, um sich für den passenden Anbieter entscheiden zu können.“ Der vom Gesetzgeber einberufene Qualitätsausschuss sollte sich daher nicht nur auf die Pflegequalität konzentrieren, sondern auch Angaben zum Personaleinsatz und zu auswahlrelevanten Einrichtungsmerkmalen in die neue Qualitätsberichterstattung einbeziehen, fordert Etgeton.

Reformvorschläge zum Pflege-Tüv Online-Plattform Anstatt die Pflegequalität wie bisher standardisiert in Papierform beziehungsweise als pdf-Datei zu veröffentlichen, sollen Informationen über Pflegeeinrichtungen online zugänglich, individuell erschließbar und aktuell sein.

Auskunft zur Lebensqualität Die Pflegeanbieter sollten verpflichtet werden, über Leistungs- und Ausstattungsmerkmale Bericht zu erstatten, welche die Lebensqualität von Pflegebedürftigen maßgeblich beeinflussen.

Auskunft zum Personal Die Pflegeanbieter und -Pflegekassen sollten verpflichtet werden, Auskunft darüber zu geben, wie viele Pflegebedürftige ein Pflegender betreut und wie das Personal qualifiziert ist.

Darstellung der Pflegequalität Anstatt die Pflegequalität in Dezimalzahlen oder Noten zusammenzufassen, sollten Empfehlungen und Warnungen für Suchende unmissverständlich aufgezeigt werden. Der „Weiße Liste“-Prototyp schlägt hier beispielsweise ein rotes Warndreieck für besonders schlechte und einen grünen Daumen für besonders gute Pflegequalität vor.

Auskunft über Erfahrungen von Pflegebedürftigen und Angehörigen Die Erfahrungen von Menschen, die am Pflegeheimalltag teilhaben – beispielsweise Pflegebedürftige, ihre Angehörigen oder Mitarbeiter – sollen erhoben und veröffentlicht werden.

Einführung Open-Data Die erhobenen Rohdaten über Pflegeanbieter sollten zur freien Verfügung und Nutzung bereitstehen – beispielsweise zu Forschungszwecken oder für Informationsangebote im Internet.

Wie ein Angebot aussehen könnte, das bei der Suche nach dem richtigen Pflegeanbieter alle nötigen Informationen transparent macht, hat die „Weiße Liste“, ein Projekt der Bertelsmann Stiftung, zusammen mit Experten aus Wissenschaft und Betroffenenverbänden in einem Reformkonzept erarbeitet. Die „Weiße Liste“ schlägt ein Bewertungssystem für Pflegeeinrichtungen vor, in dem Informationen zur gesundheitsbezogenen Pflegequalität, Angaben zum Personaleinsatz und zu Einrichtungsmerkmalen aufgenommen werden, die für die Lebensqualität der Pflegebedürftigen von Bedeutung sein können. Sechs zentrale Reformvorschläge stehen dabei im Mittelpunkt:

Ob die Vorschläge der Bertelsmann-Stiftung in die Arbeit des Qualitätsausschusses Eingang finden, ist eine offene Frage. Auf jeden Fall arbeitet der Ausschuss ungeachtet der bevorstehenden Bundestagswahl weiter. Genau genommen ist derzeit noch eine Gruppe von Wissenschaftlern am Zuge, die der Ausschuss nach einer europaweiten Ausschreibung mit der Ausarbeitung des neuen Pflege-Tüv beauftragt hat. Sie sind bereits seit einem halben Jahr an der Arbeit und sollen im Sommer 2018 fertig sein, so Gernot Kiefer, Vorstand beim Spitzenverband der Krankenkassen. Dann werde umgehend mit der Umsetzung begonnen. „Die Umfrage der Bertelsmann Stiftung hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig das Thema Pflegequalität und Transparenz ist“, lobt Kiefer die Initiative.