Merkel verspricht Unternehmen Unterstützung



Dann skizziert Merkel mit Schlagworten, die auch so schon im Wahlkampf fielen, eine Regierungsprogramm, das den Zusammenhalt wieder stärken soll. „Wirklich gut geht es Deutschland, wenn der Erfolg allen Menschen dient und unser Leben verbessert und bereichert.“ Den Unternehmen verspricht die Kanzlerin Unterstützung bei Forschung und Entwicklung für innovative Technologien, den Familien finanzielle Entlastung, jungen Menschen bessere Bildung und alten Menschen würdevolle Pflege. Es soll für „gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres Landes“ gesorgt werden und „in einen starken Staat“ investiert werden, „der die Regeln unseres Zusammenlebens verteidigt und für Ihre Sicherheit – für unser aller Sicherheit – sorgt“.

Das hat man so oder so ähnlich von Merkel schon häufig gehört. Und so fehlt auch der Hinweis nicht, dass all die Herausforderungen gemeinsam mit den europäischen Partnern angegangen werden müssten. „Die Zukunft Deutschlands ist bei all dem untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden.“

Das alles ist natürlich nicht falsch, und auch konsensfähig in einer möglichen Koalition mit den Sozialdemokraten. Die Frage ist nur, ob das nicht zu sehr nach einem Weiter-so klingt. Nicht nur in den Ohren der Bürger oder des Wunschkoalitionspartners SPD, sondern auch bei Merkels CDU-internen Kritikern. Zwar käme die Dämmerung derzeit eher von außen, etwa von FDP-Politikern oder Wirtschaftsvertretern, sagt Niedermayer. Die internen Kritiker würden sich zurückhalten.

Das liegt vor allem auch an der schleppenden Regierungsbildung. Seit dem Scheitern der Jamaika-Gespräche herrscht in der Union die Stimmung vor, dass man nun der Kanzlerin und Vorsitzenden beistehen und zusammenhalten müsse. Die Frage ist nur, wie lange das so bleibt.

„Die Disziplin, die in Partei und Fraktion herrschte, ist durch die hohen Wahlverluste und die Blindheit für deren Ursachen brüchig geworden“, sagt Politikwissenschaftler Oberreuter. „Geraune und Unzufriedenheit im eigenen Lager lassen sich offensichtlich nicht mehr niederschlagen.“ Gleichzeitig zeigt sich aber auch: Die CDU ist „nicht revolutionsfähig“.

Dafür gibt es auch einen nahe liegenden Grund: „Schützend wirkt sich allerdings die Leere an personellen Alternativen aus“, meint Oberreuter. Auch seine Kollege Niedermayer ist sich sicher, dass es „keine Palastrevolte“ geben werde. Merkel werde die nächste Regierung anführen oder als Spitzenkandidatin die Union in Neuwahlen führen. Doch auch wenn die Nachfolgefrage derzeit noch irrelevant sei, werde sie es nicht die kommenden vier Jahre bleiben, sagt Niedermayer.

„Auch nach einer erfolgreichen Koalitionsbildung wird nichts mehr sein wie vorher“, sagt Oberreuter. „Der politische Klimawandel ist zu intensiv.“ Auch wenn Merkel die von ihr angemahnte schnelle Regierungsbildung mit den Sozialdemokraten schafft, sagt der Politikwissenschaftler voraus, dass „Fragen nach Amtsführung und Amtsdauer nicht verstummen“ werden.