Angela Merkel In ihrer Neujahrsansprache rief die Kanzlerin zu mehr Zusammenhalt auf. (Foto: dpa)

BerlinNach zwölf Jahren als Bundeskanzlerin hat Angela Merkel (CDU) Routine. Sie hält in diesem Jahr ihre 13. Neujahrsansprache. Und trotzdem ist es für Merkel eine Rede unter außergewöhnlichen Umständen. Sie ist nur geschäftsführende Regierungschefin, eine neue Koalition ist noch immer nicht in Sicht. Viele sehen diese Schwierigkeiten auch als Zeichen für Merkels schleichenden Machtverlust.

Die Kanzlerin aber hält ihre Ansprache, die vorab verbreitet wurde und Sonntagabend ausgestrahlt wird, so wie man es aus den vergangenen Jahren von ihr gewohnt war. Auf die Probleme der Koalitionsfindung geht sie nur am Rande ein. Die Wähler hätten die Politiker beauftragt, sich „um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und dabei die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben“, sagt Merkel. „Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet – auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden“, so die Kanzlerin. „Denn die Welt wartet nicht auf uns.“

Diesen Satz hat man von Merkel bereits gehört. Er ist auch ein Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Sozialdemokraten. Sie sollen sich einer Neuauflage der Großen Koalition nicht verweigern. Schließlich ist sie die derzeit einzige realistische Option für eine stabile Regierung und aus Merkels Sicht damit für vier weitere Jahre ihrer Kanzlerschaft.

„Merkel ist schon angeschlagen“, sagt der Berliner Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer. Und aus seiner Sicht gilt das nicht erst seit diesen Tagen, in denen etwa die FDP-Führung die CDU auffordert, eine Zeit ohne Merkel einzuläuten. Letztlich hätten die Probleme im Herbst 2015 begonnen, als die Beliebtheit der Kanzlerin durch die Flüchtlingspolitik abgenommen hat.

„Ohne Frage hat Merkel ihren Zenit überschritten“, sagt auch Heinrich Oberreuter. „Wesentlich erscheinen die erheblichen Vertrauenseinbußen in der Bevölkerung, die natürlich für das Wahlergebnis verantwortlich sind“, so Oberreuter. Als Ursachen nennt er die „verfehlte Migrationspolitik“, Merkels „vielfältig so wahrgenommenen Modus des Reagierens statt des Regierens“ sowie „Defizite der erklärenden und orientierenden Kommunikation mit der Öffentlichkeit“.

Merkels Neujahrsansprache dreht sich vor allem um die zunehmende Spaltung des Landes, auch in der Flüchtlingspolitik. „Manche sprechen gar von einem Riss, der durch unsere Gesellschaft geht.“ Die einen würden Deutschland als wunderbares Land sehen, „das stark und wirtschaftlich erfolgreich ist“. „Ein Land mit einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft, mit einem starken Zusammenhalt, in dem sich tagtäglich Millionen Menschen ehrenamtlich für andere engagieren, zum Beispiel im Sport, für Kranke und Schwache oder auch in der Flüchtlingshilfe“, so die Kanzlerin. „Die anderen sagen: Es gibt zu viele Menschen, die an diesem Erfolg nicht teilhaben.“ Sie würden in ländlichen Räumen wohnen, die zunehmend abgehängt werden. Sie würden „sich sorgen, dass es zu viel Kriminalität und Gewalt gibt“. Und die Frage stellen, „wie wir die Zuwanderung in unser Land ordnen und steuern können“.