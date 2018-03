 +++Newsblog+++: FDP-Fraktionsmitglied Buschmann - „Seehofer stärkt die Propaganda des IS“

Der neue Innen- und Heimatminister Horst Seehofer (CSU) gibt seine Regierungserklärung ab. Er fordert einen starken Staat.

Zu Beginn der Plenarsitzung am Freitag gibt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Regierungserklärung zur Innen-, Bau- und Heimatpolitik ab. Seehofer hatte zuvor die immer wieder geführte Debatte, ob der Islam zu Deutschland gehört, neu angeheizt. In ihrer Regierungserklärung hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag gesagt, dass der Islam inzwischen ein Teil Deutschlands sei. Damit ist die Zerrissenheit zwischen CDU und CSU wieder offen zu Tage getreten. Es folgen Reden zum Recht und Verbraucherschutz von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), Ernährung und Landwirtschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Julia Klöckner (CDU) und zum Thema Gesundheit vom Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

+++09:48 Uhr: Marco Buschmann (FDP) - Muslime dürfen nicht zu Feinden erklärt werden +++

FDP-Politiker Buschmann kritisiert Horst Seehofers Aussage zum Islam stark. Wenn Muslime zu Feinden erklären würden, machen wir Fundamentalisten glaubwürdig, erläutert er. Mit der Aussage, das Islam gehöre nicht zu Deutschland, habe Horst Seehofer die Propaganda der IS gestärkt. Daraus folgert Buschmann: „In das Amt des Bundesinnenministers müssen sie hineinwachsen.“

+++09:38 Uhr: Eva Högl (SDP) kündigt ein modernes Migrationsgesetz an+++

Eva Högl verspricht die Polizeibehörden besser auszustatten: Das Personal, Gebäude und IT sollen erneuert werden. Außerdem müsse der Datenaustausch innerhalb der EU verbessert werden. Zudem soll das Migrationsgesetz erneuert und „fair und transparent“ werden. Die Koalition hätte dabei auch immer die Demokratie im Blick, die gestärkt werden müsse. Die SPD wolle in diesem Sinne der NDP die Parteienfinanzierung entziehen und einen Beauftragten für Antisemitismus ernennen.

+++09:34 Uhr: Gottfried Curio, AfD – „Seehofer kopiert die AfD“+++

Der AfD-Abgeordnete wirft der Union vor, mit ihren Ideen wie etwa stärkere Grenzkontrollen und mehr Überwachung ihre Wähler zurückgewinnen zu wollen. Zudem sei seiner Meinung nach der Islam eine Religion, die nicht reformierbar sei, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre und deswegen nicht zu Deutschland gehöre.

+++09:26 Uhr: Seehofer will einen „starken Staat“+++

Der Innenminister will ein umfassendes Polizeigesetz unter dem Motto „Vorfahrt für die Sicherheit“. Darin sieht er vor, dass die IT, Videotechnik- und Überwachung verbessert wird. Jeder der sich daran stößt, soll sich in die Rolle eines Opfers hineinversetzen: „Wir wollen wissen, der dealt, stiehlt und einbricht.“ Zudem soll es wirksame Kontrollen an den EU-Außengrenzen geben. Bis das sichergestellt sei, müssten aber auch „die Binnengrenzen zu unseren Nachbarn kontrolliert werden“, sagte der Minister.

+++09:18 Uhr: Horst Seehofer (CSU) will den sozialen Zusammenhalt stärken +++

Gleich zu Beginn geht der Bundesinnenminister auf die Islamdebatte ein. Er betont, dass er die sozialen Spaltungen in Deutschland überwinden will und die das „möglichste“ für die Sicherheit tun will. „Sicherheit ist ein Menschenrecht“, sagt Seehofer. Für ihn gilt bei Regelverstößen „null Toleranz“, aber auch bei Hassparolen gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen. Integrationsfähigkeit bedeute für Seehofer auch, die Ansprüche der hier lebenden zu berücksichtigen. Er stellt fest, dass in unserer Gesellschaft der Zusammenhalt erodiert.

Es schwingen Ängste mit, abgehangen zu werden. Mein Ziel ist es, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Menschen zusammenzuführen. Er will nicht 100 Tage warten. „Ich will Tempo machen.“

+++ Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Migranten ohne Bleiberecht abschieben +++

Seehofer will sich in seiner Bundestagsrede für einen politischen Kurswechsel stark machen. „Ich bin strikt für eine Veränderung der Politik“, sagte er am Donnerstagabend in der BR-Fernsehsendung „Münchner Runde“. Es müsse Veränderungen in der Sicherheits-, Migrations- und Sozialpolitik geben. „Das Allerwichtigste ist, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wollen. Wir müssen aber auch die Interessen der einheimischen Bevölkerung im Blick haben“, erklärte Seehofer. Er hatte unter anderem auch angekündigt, dafür zu sorgen, dass Migranten ohne Bleiberecht Deutschland schnell wieder verlassen.

Seinen Islam-Satz verteidigte Seehofer. „Es geht um die Identität Deutschlands, es geht nicht um die Ausgrenzung der Menschen, die hier leben.“ Ihm war vorgeworfen worden, das Thema vor allem mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober in Bayern forciert zu haben, um der rechten AfD das Wasser abzugraben.