 Niedersachsen: Parteirat der Grünen lehnt Jamaika ab

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Meta Janssen-Kucz „Mit dieser Empfehlung gehen wir am Mittwoch in den Landesvorstand.“ (Foto: dpa)

Hannover Nach dem unklaren Wahlausgang in Niedersachsen haben sich die Grünen am Montag gegen eine Jamaika-Koalition ausgesprochen. Vor den Gesprächen über eine Regierungsbildung in Hannover gaben die 20 Mitglieder des Parteirats - darunter der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin - dem Landesvorstand bei den anstehenden Sondierungsgesprächen einstimmig entsprechende Handlungsempfehlungen.

„Wir haben keinerlei Arbeitsauftrag für Sondierungen“, sagte die Co-Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz. „Mit dieser Empfehlung gehen wir am Mittwoch in den Landesvorstand.“ Es gebe aber einen Arbeitsauftrag für Gespräche mit der SPD und der FDP.

Die Grünen werden demnach voraussichtlich nicht mehr an der nächsten Landesregierung beteiligt sein. Eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP lehnen die Liberalen kategorisch ab, ein Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP stößt wiederum bei den Grünen auf große Vorbehalte.