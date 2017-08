 Niedersachsen: VW-Absprachen auch schon mit schwarz-gelber Landesregierung

14 Jahre ist es her, da sich Hamburgische Landesbank und Landesbank Schleswig-Holstein zur HSH Nordbank vereinten, um als Schiffsfinanzierer den Weltmarkt zu erobern. In Wirklichkeit aber häufte das Institut, unterstützt von den öffentlich-rechtlichen Eigentümern, faule Kredite in der maroden Branche an. Den Milliardenschaden trägt der Steuerzahler.