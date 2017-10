Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Weil will schnell "handlungsfähige Landesregierung"

Weil sagte, er werde außer mit der AfD mit allen Parteien im Landtag sondieren. Auf dieser Grundlage werde dann schnell eine "starke und handlungsfähige Landesregierung " gebildet. Althusmann zufolge hat sich die CDU in Niedersachsen deutlich vom Bundestrend der Partei abgekoppelt. Es gehe jetzt darum, klug zu überlegen, was man mit dem Resultat mache. Er räumte ein, er habe sich ein besseres Ergebnis gewünscht, fügte aber hinzu: "In Sack und Asche gehen müssen wir überhaupt nicht."

CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte im ZDF: "Jamaika halte ich in Niedersachsen für extrem schwierig." In der ARD forderte er die SPD auf, sich um eine Koalitionsbildung in Niedersachsen zu bemühen. "Die SPD hat von den Wählern klar einen Regierungsauftrag erhalten." Zugleich betonte Tauber, die CDU würde mitregieren. "Unsere Freunde vor Ort stehen bereit, um Verantwortung zu übernehmen." SPD-Bundeschef Martin Schulz sagte: "Das ist ein großartiger Sieg für die niedersächsische SPD, ein großartiger Erfolg für Stephan Weil."

Für die SPD bedeutet das Ergebnis einen Riesenerfolg zum Ende des Superwahljahres. Neben der Bundestagswahl (20,5 Prozent) hat die Partei in diesem Jahr auch alle drei bisherigen Landtagswahlen verloren. Ihren letzten Erfolg erzielten die Sozialdemokraten bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses im September 2016, allerdings mit großen Verlusten. Nun können sie zum ersten Mal seit der Wahl in Rheinland-Pfalz im März 2016 prozentual wieder zulegen.

Wie Niedersachsen vor der Wahl wirtschaftlich dasteht Wirtschaftsleistung Niedersachsen ist das Bundesland mit der fünftstärksten Wirtschaftsleistung. 2016 lag das Bruttoinlandsprodukt bei 264 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 8,5 Prozent der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung. Nur in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ist der Anteil höher.

Pro Kopf Bei der Wirtschaftsleistung je Erwerbstätigen schneidet Niederachsen schlechter ab. Hier findet sich das Bundesland mit knapp 65.000 Euro auf dem zehnten Platz wieder. Der Bundesschnitt liegt bei mehr als 70.000 Euro.

Wachstum Beim Wirtschaftswachstum lief es für Niedersachsen in den vergangenen drei Jahren unterdurchschnittlich. 2014 legte das Bruttoinlandsprodukt um 1,4 (bundesweit +1,6) Prozent zu, 2015 schrumpfte es um 0,2 (+1,7) Prozent und 2016 wuchs es um 1,4 (+1,9) Prozent. Im ersten Halbjahr 2017 legte es dagegen mit 2,1 (+2,0) Prozent etwas kräftiger zu als der Bundesschnitt, wofür vor allem Industrie und Baubranche sorgten.

Arbeitslosigkeit Aktuell beträgt die Arbeitslosenquote 5,6 Prozent. Sie liegt damit knapp über dem Bundesschnitt von 5,5 Prozent. Zum Vergleich: In Bayern ist die Quote derzeit 3,0 Prozent, in Nordrhein-Westfalen 7,3 Prozent.

Struktur In Niedersachsen sind zahlreiche Konzerne beheimatet, von Volkswagen über Continental und TUI bis hin zu Salzgitter. Dennoch ist die Struktur mittelständisch geprägt: Fast drei Viertel der Beschäftigen sind in kleineren und mittleren Unternehmen tätig, die auch die meisten neuen Jobs schaffen.

Branchen Der Wirtschaftsraum Wolfsburg-Hannover-Braunschweig gehört zu den wichtigsten Zentren der europäischen Automobilwirtschaft. Die Landeshauptstadt Hannover ist außerdem ein bedeutender Messestandort, etwa durch die Hannover Messe und die CeBit. Auch der Luftfahrzeugbau und der Schiffbau sind in Niedersachsen beheimatet, dass zugleich ein bedeutendes Agrarland ist.

Finanzen Das Land stand Ende 2016 mit fast 60 Milliarden Euro in der Kreide. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 7561 Euro. Das ist etwas mehr als der Durchschnitt aller Bundesländer, der bei 7365 Euro liegt.

Die Wahl könnte auch SPD-Chef Martin Schulz Auftrieb geben, der sich trotz seiner gescheiterten Kanzlerkandidatur im Dezember zur Wiederwahl stellen will. Er hatte unmittelbar nach der Bundestagswahl angekündigt, die SPD in die Opposition zu führen.

Großer Verlierer sind die CDU und Herausforderer Althusmann. Das Ergebnis dürfte auch die Jamaika-Verhandlungen für Kanzlerin Merkel nicht einfachen machen. In Niedersachsen hatte die CDU Mitte August in Umfragen noch bei rund 40 Prozent gelegen, ein Erfolg galt als sicher. Gründe für die Verluste könnten das schlechte Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl sein, aber auch der Wechsel der Grünen-Abgeordneten Twesten zur CDU, der von SPD und Grünen als Intrige angesehen wird. Zudem sind die Beliebtheitswerte von Weil weitaus höher als die Althusmanns.

Die AfD schafft knapp den Sprung in den Landtag und ist damit nun in 14 von 16 Landesparlamenten vertreten. Ein Grund für das vergleichsweise schwache Ergebnis dürften auch die andauernden Querelen im Landesverband gewesen sein. Beherrschend im Wahlkampf waren vor allem regionale Themen wie die Schul- und Agrarpolitik. Zur Wahl waren 6,1 Millionen Menschen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag laut ARD mit 63 Prozent höher als 2013 mit 59,4 Prozent.