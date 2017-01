Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Luft nach oben“

Denn dass die Bundesregierung das Nitrat-Problem nicht in den Griff bekommt, ist auch in Brüssel bekannt. Vorausgegangen war dem Bericht Ende des vergangenen Jahres eine Klage der EU-Kommission. Deutschland habe es versäumt, strenger gegen die Gewässerverunreinigung durch Nitrat vorzugehen. Noch im Januar muss die Bundesregierung darauf eine Erwiderung übermitteln. Im Falle einer Verurteilung drohen Deutschland hohe Geldstrafen. Die Höhe richtet sich nach der Dauer und Schwere des Verstoßes sowie der Zahlungsfähigkeit des betreffenden Staates. Möglich sind bis zu sechsstellige Beträge pro Tag.

Auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks pocht deswegen auf eine möglichst schnelle Lösung. „Die intensivierte Landwirtschaft kommt uns immer wieder teuer zu stehen“, sagte sie. „Im Sinne des Gemeinwohls müssen wir hier stärker als bisher gegensteuern. Dafür brauchen wir jetzt verschärfte Düngeregeln.“ Hendricks hält es nach eigenen Worten für möglich, dass die EU weitere Nachbesserungen fordert. „Da hätte ich dann nichts dagegen“, sagte sie bei der Vorstellung des Nitratberichts in Berlin.

Hartmut Schlepps, Umweltreferent beim Landvolk Niedersachsen, sieht ebenfalls „Luft nach oben“, was die ausgebrachte Menge des Gülleeinsatzes einiger Betriebe angeht. Das sei aber von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich und vor allem standortabhängig. Wer sich nicht an die vorgegebenen Mengen hält, „muss auch aus unserer Sicht über entsprechende Kontrolle sicher ermittelt und auch bestraft werden“, betont Schlepps. Gleichzeitig fehle es aber auf vielen Höfen an Geld für die zur Optimierung benötigte Ausbringungstechnik. „Hier ist die Politik gefordert, Fördermaßnahmen auszubauen und bürokratische Hürden abzubauen“, sagt Schlepps.

Umweltschützer wie Olaf Tschimpke, Präsident des Deutschen Naturschutzbundes (Nabu), bezweifeln indes, dass der von der Berliner Regierung ausgehandelte Kompromiss ausreicht, um die Werte grundlegend zu verbessern. Erneut fehle darin beispielsweise eine verbindliche Hoftorbilanz für alle landwirtschaftlichen Betriebe, heißt es. Derzeit laufen die parlamentarischen Beratungen und die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zur Änderung der Düngeverordnung. Laut Umweltministerium soll das Regelungspaket im ersten Quartal verabschiedet werden.

Landwirte bemängeln zudem, der Bericht sei nicht repräsentativ, da sich 81 Prozent der Messstellen auf Ackerland und nur 19 Prozent auf Grasland befinden, wo sich tendenziell geringere Nitratwerte, als unter Äckern messen lassen würden. Immerhin hat sich die Nitratbelastung bei Seen, Gewässern und Flüssen stark verringert. An rund 89 Prozent der Messstellen wurde ein abnehmender Trend verzeichnet.