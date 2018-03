 NRW-Finanzminister: Walter-Borjans rechnet mit Steuererhöhungen

Steuererhöhungen sind in den kommenden Jahren kaum vermeidbar, meint NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Außerdem plädiert er für eine Reichensteuer. Die Finanzdecke für Bund, Länder und Gemeinden sei zu klein.

Norbert-Walter Borjans, Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, verspricht: Trotz großer Vorhaben der großen Koalition werde es 2015 keine Neuverschuldung mehr geben. (Foto: Reuters)

BerlinDer nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) hält Steuererhöhungen in den kommenden Jahren kaum für vermeidbar . „Schon unter den günstigen Bedingungen einer Normalkonjunktur halte ich das für schwierig“, sagt Walter-Borjans dem am Montag erscheinenden Magazin „Wirtschaftswoche“ aus Düsseldorf. Sollte es einen wirtschaftlichen Abschwung geben, werde es nach seiner Überzeugung „noch schwieriger“ werden.

„Wenn wir als Wirtschaftsnation in der Champions League weiter vorne mitspielen und mehr für die Bürger hierzulande tun wollen, dann ist die Finanzdecke für Bund, Länder und Gemeinden dafür nach meiner Überzeugung zu klein“, sagte Walter-Borjans weiter. „Da bringt es auch nichts, wenn wir Länder die Decke mehr zu uns rüberziehen, die fehlt dann anderswo“, fügte er hinzu. Er halte eine Reichensteuer für richtig, um „Spitzenverdiener stärker heranzuziehen“, sagte Walter-Borjans.

Größte Volkswirtschaften 2013 - 2028 Rang 10 2013

Kanada

1,8 Billionen Dollar

2028

Kanada

3,7 Billionen Dollar

Quelle: CEBR. Angaben beziehen sich auf das geschätzte Bruttoinlandsprodukt Rang 9 2013

Italien

2,1 Billionen Dollar

2028

Mexiko

3,7 Billionen Dollar Rang 8 2013

Russland

2,1 Billionen Dollar

2028

Russland

4,1 Billionen Dollar Rang 7 2013

Brasilien

2,2 Billionen Dollar

2028

Großbritannien

4,3 Billionen Dollar Rang 6 2013

Großbritannien

2,65 Billionen Dollar

2028

Deutschland

4,3 Billionen Dollar Rang 5 2013

Frankreich

2,7 Billionen Dollar

2028

Brasilien

5,1 Billionen Dollar Rang 4 2013

Deutschland

3,6 Billionen Dollar

2028

Japan

6,4 Billionen Dollar Rang 3 2013

Japan

5 Billionen Dollar

2028

Indien

6,6 Billionen Dollar Rang 2 2013

China

8,9 Billionen Dollar

2028

USA

32,2 Billionen Dollar Rang 1 2013

USA

16,7 Billionen Dollar

2028

China

33,5 Billionen Dollar

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) versprach in der „Bild am Sonntag“, dass es ungeachtet der milliardenschweren Vorhaben der großen Koalition aus Union und SPD ab dem Jahr 2015 keine Neuverschuldung mehr geben werde. „So steht es im Koalitionsvertrag, und der gilt“, sagte er. Solle es keine „dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung“ geben, sei er „zuversichtlich, dass es uns auch in diesem Jahr gelingt, mit weniger als geplant auszukommen.“