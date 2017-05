Hannelore Kraft Die SPD-Ministerpräsidentin distanziert sich wenige Tage vor der Wahl von den Linken. (Foto: Reuters)

DüsseldorfNach Wahlschlappen im Saarland und in Schleswig-Holstein wächst der Druck auf die SPD. Jetzt, vier Tage vor der letzten Generalprobe vor den Bundestagswahlen, sind alle Augen auf Nordrhein-Westfalen gerichtet. Nun soll Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit einem Wahlsieg im bevölkerungsreichsten Bundesland dafür sorgen, dass Spitzenkandidat Martin Schulz noch nicht alle Hoffnungen auf einen Einzug in das Kanzleramt nach der Bundestagswahl am 24. September begraben muss. Aber auch hier - im eigentlichen Herzen der Sozialdemokratie, hat die SPD in den letzten Wochen ihren Vorsprung von teilweise 14 Prozent verloren und liegt in aktuellen Umfragen mit der CDU gleichauf. Krafts Kontrahent, CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet nutzt das Kopf-an-Kopf-Rennen und drängt die SPD-Chefin weiter in die Defensive.

Immer wieder forderte er eine klare Aussage Krafts zu einer möglichen Regierungsbeteiligung der Linken unter SPD-Führung. Unterstützung bekam er am Dienstag sogar von ganz oben: Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte Kraft für die bis dahin fehlende Absage an ein rot-rot-grünes Bündnis. Die SPD habe schon im Saarland klar gemacht, dass dies „kein Thema mehr sei, das man ausschließt“, sagte die CDU-Chefin in einem WDR-Interview. „Das ist leider auch bei der Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen so. Sie sagt nicht klar, 'ich mach das nicht'“, so Merkel.

Deshalb werde die CDU dies in den Tagen bis zur Wahl am Sonntag thematisieren und um Stimmen werben, „weil ansonsten diese Option immer im Raum steht“. Die Debatte über eine solche Koalition wird von der Union als mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl im Saarland im März gesehen.

Kraft hatte die Linke bis dato zwar wiederholt als „nicht regierungsfähig“ bezeichnet, klar ausgeschlossen hatte sie ein Rot-Rot-Grünes Bündnis allerdings nicht. Am Mittwoch morgen äußerte sich die Landeschefin in einem WDR5 Interview nun aber doch und erteilte einer Koalition mit den Linken eine deutliche Absage: „Mit mir als Ministerpräsidentin wird es keine Regierung mit Beteiligung der Linken geben“, sagte die SPD-Politikerin. Die Linke erhebe unrealistische und unbezahlbare Forderungen und erkenne die verfassungsmäßige Schuldenbremse nicht an. „Damit ist keine seriöse Politik möglich“, sagte Kraft.

Seit 2010 steht Kraft der Spitze einer Koalition der SPD mit den Grünen. Die hat jedoch nach allen Umfragen derzeit keine Aussicht auf eine Mehrheit im nordrhein-westfälischen Landtag. Die Linke ist derzeit nicht im Parlament vertreten, liegt in jüngsten Umfragen aber zwischen fünf und sechs Prozent. Nach letzten Umfragen liegen SPD und CDU in etwa gleichauf.

Viel Spielraum bleibt bei der Regierungsbildung nach aktuellem Stand nicht: Ein Ampel-Bündnis zwischen SPD, FDP und Grünen erteilte FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner mehrfach eine deutliche Absage. Ziel sei es, eine erneute rot-grüne Landesregierung zu verhindern, begründete Lindner seine Entscheidung.

Die Grünen wiederum haben auf ihrem Parteirat am vergangenen Sonntag schriftlich beschlossen, dass sie keine Koalition mit CDU und FDP (Jamaika) eingehen werden. Der Politik beider Parteien „werden wir nicht zur Macht verhelfen“, heißt es in dem Papier. Am wahrscheinlichsten ist derzeit eine Große Koalition zwischen SPD und CDU. Bedenken sollte man dabei aber auch, dass 40 Prozent der Befragten in den neuesten Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen angaben, dass sie noch nicht wüssten, welche Partei sie am kommenden Sonntag wählen werden.