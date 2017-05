 Landtagswahl in NRW: Der eigentliche Star ist die FDP

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Anhänger der FDP bejubeln das historische Ergebnis ihrer Partei. (Foto: dpa)

Christian Lindner ist das Comeback der deutschen Politik geglückt. Mit einem grandiosen Ergebnis bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ebnet er seiner Partei den Weg in den Bundestag. Die Vorlage seines Erfolges schuf vor einer Woche Wolfgang Kubicki in Schleswig-Holstein, jetzt legt der FDP-Chef nach. Er ist dabei nicht wie ein Phönix aus der Asche gestiegen, sondern hat sich mit harter Kärrnerarbeit das Vertrauen erarbeitet, das seine Vorgänger beinahe unwiderruflich verspielten.

Das Ergebnis von Düsseldorf widerlegt die These, dass die FDP nur auf Kosten der CDU dazugewinnen kann. CDU und FDP konnten bei den beiden letzten Wahlen in Kiel und heute in Düsseldorf zulegen. In NRW fehlt für eine schwarz-gelbe Mehrheit nur wenig. Lindner konnte nicht nur durch einen in den sozialen Medien kreativen Wahlkampf überzeugen. Er war auch in den letzten Jahren im Düsseldorfer Landtag der heimliche Oppositionsführer.

Nach seiner Findungsphase besann er sich wieder auf den liberalen Dreiklang: Soziale Marktwirtschaft, Bildung und Bürgerrechte. Neu ist das Thema Digitalisierung, das vor allem die jungen FDP-Wähler angesprochen hat. Ein ganz neuer, härterer Sound ist von Lindner bei der inneren Sicherheit, der Türkei-Politik und bei der Euro-Rettung zu hören. Das alles klingt jedenfalls nicht orientierungslos und kam bei der liberalen Wählerschaft in NRW gut an.

Manch einer der Kritiker von Lindner sprechen gerne von der One-Man-Show der FDP. Wie das desolate Ergebnis der Grünen in NRW zeigt, ist es auf jedenfalls besser als ein No-Man-Show. Ohne einen vorzeigbaren Spitzenmann oder wie in NRW eine vorzeigbare Spitzenfrau geht es nicht.

Die Lektionen müssen die Grünen gerade lernen. In Schleswig-Holstein holte der sympathische Robert Habeck ein gutes Ergebnis. Nach zwei demütigenden Niederlagen von Rot-Grün in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind jetzt die Liberalen wieder obenauf. Lindner ist in NRW sein Gesellenstück geglückt. Im Herbst bei der Bundestagswahl steht nun sein Meisterstück an.