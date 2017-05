Löhrmanns kluger Schachzug

Nachdem eine neue Meinungsumfrage die Grünen Ende April nur noch bei sechs Prozent verortet hatte, warnte Löhrmann in einer eilig einberufenen Pressekonferenz, das politische Überleben der Grünen stehe auf dem Spiel. Das könnte sich jetzt als strategisch kluger Schachzug herausstellen, kletterte die Partei in den neuesten Umfragen immerhin einen Prozentpunkt nach oben. Rückendeckung gibt es dafür auch von der Parteiführung: „Es war richtig, das Sylvia Löhrmann darauf aufmerksam gemacht hat. Die Stimmung im Land war ja sowieso klar“, sagt die Grünen-Vorsitzende Göring-Eckardt. An ein Ausscheiden aus dem Landtag glaube sie aber nicht mehr.

Robert Habeck versucht deshalb zu motivieren: „Auch in Schleswig-Holstein haben sich 40 Prozent der Leute erst eine Woche vor der Wahl entschieden. Kämpft auf die letzten Tage, was das bringen kann, habt ihr bei uns gesehen“, ruft er von der Bühne. Die Zuhörer schauen skeptisch. Die Bildungspolitik sei für sie als Erzieherin unhaltbar, sagt die eine. Ein anderer bemängelt den fehlenden wirtschaftlichen Sachverstand. Aber ganz weg sollen sie dann doch nicht, ein bisschen grün sei ja immer gut. Oder auch Rot-Grün, wenn es nach Cem Özdemir geht: „Wir müssen die SPD doch davor bewahren, die machen doch ohne uns nur Quatsch“, scherzt er.

Bewahrheiten sich die Umfragen, wird es für diese Konstellation am Sonntag allerdings nicht reichen. Falls die Grünen es in den Landtag schaffen, geht der Weg wohl auf die Oppositionsbank. Eine Ampel-Koalition will die FDP nicht. Ein Bündnis mit CDU und FDP (Jamaika), wie es zur Zeit in Schleswig-Holstein im Gespräch ist, haben wiederum die Grünen per Parteiratsbeschluss abgelehnt. „Unsere Situation ist mit der in Schleswig-Holstein aber auch nicht zu vergleichen“, verteidigt Klocke den Beschluss. Schließlich habe man hier nicht so einen „alten Sozialliberalen“ wie Wolfgang Kubicki sitzen, der auch gut mit Robert Habeck befreundet sei. „Die FDP in NRW ist rechts von den Grünen.“

Die Vorsitzenden zeigen sich verständnisvoll. „Wir schließen für den Bund allerdings keine Konstellation aus – außer mit der AfD“, bekräftigt Göring-Eckardt. Wie wichtig das Ergebnis am kommenden Sonntag für die Partei ist, ist den Grünen aber wohl bewusst. „Es geht um sehr sehr viel“, betont Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. „Das sind die letzten Wahlen vor den Bundestagswahlen, im größten Bundesland. Starke Grüne sind hier sehr wichtig,“ sagt Roth. Das gebe dann auch Rückenwind für den September. Und das sieben Prozent noch kein Freifahrtschein sind, zeigte das Beispiel Rheinland-Pfalz. Hier lagen die Grünen in den Umfragen vor den letzten Landtagswahlen bei acht Prozent, schlitterten aber nur um Haaresbreite an einem Debakel vorbei: Mit 5,3 Prozent.