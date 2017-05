 Lindner über FDP-Erfolg: „Wir bleiben einfach cool und behalten die Nerven“

BerlinNach dem Wahlerfolg in Nordrhein-Westfalen beharrt der FDP-Vorsitzende Christian Lindner angesichts einer möglichen Regierungsbeteiligung mit der CDU auf seinem eigenständigen Kurs. „Jetzt ist die Frage: Wie geht man damit um? Ich glaube: Eigenständig und gelassen“, sagte der Chef der mit gut 12 Prozent in den NRW-Landtag gewählten Liberalen am Montagmorgen in einer Videobotschaft beim Kurznachrichtendienst Twitter. Er fügte hinzu: „Ich empfehle: Wir bleiben einfach cool und behalten die Nerven.“

Lindner hatte schon am Sonntagabend überraschend deutlich Distanz zum CDU-Wahlsieger Armin Laschet und zu einer schwarz-gelben Regierung in Düsseldorf erkennen lassen. Er betonte am Montag, seine Partei habe in NRW Wähler von SPD, Grünen, CDU und auch Nichtwähler gewonnen. Er wolle eine Regierungsbeteiligung „nicht um jeden Preis“.

Der FDP-Chef räumte ein: „Es ist nicht ganz einfach, jetzt den richtigen Ton zu treffen. Trittst Du eigenständig auf, dann heißt es: Ja, übergeschnappt, und wer holt sie auf den Teppich zurück. Trittst Du auf der anderen Seite zu bescheiden auf, heißt es: Na guck mal, jetzt rollen sie ihr Fähnlein ein, und nichts gilt mehr wie vorher, und jetzt wollen sie ganz schnell in eine Regierung eintreten.“