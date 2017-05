Rote Tradition

Nach sieben Jahren an der Macht bietet die rot-grüne Regierung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes durchaus Angriffsfläche: Während der Großraum zwischen Düsseldorf und Köln und Regionen wie das Münsterland oder Südwestfalen boomen, bleibt das Ruhrgebiet ein schwarzer Fleck. Mit seiner schwindenden Industrie, überdurchschnittlicher Arbeitslosenquote, erhöhtem Armutsrisiko und prekären Stadtteilen ist es seit Jahrzehnten auf besondere Unterstützung angewiesen.

Für das kommende Jahr sind 1,7 Milliarden Euro Neuschulden geplant, mehr als in allen anderen Bundesländern zusammen. Das Wirtschaftswachstum ist unterdurchschnittlich. Mit den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht 2015 und dem Behördenversagen im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri bietet auch das Innenministerium von Ralf Jäger (SPD) eine ganze Reihe wunder Punkte.

NRW im Ländervergleich Arbeitslosigkeit Um fast 74.000 ist die Zahl der Arbeitslosen in NRW in den vergangenen sechs Jahren gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresdurchschnitt von 8,7 Prozent (2010) auf 7,7 Prozent (2016). Im Vergleich der Bundesländer ist NRW dennoch abgerutscht. Im Jahresdurchschnitt 2010 hatten noch sieben Länder eine höhere Arbeitslosenquote: Bremen, Berlin und ostdeutschen Länder. 2016 war auch in Sachsen und Thüringen die Quote niedriger als in NRW. Der Anteil Nordrhein-Westfalens an der Gesamtarbeitslosigkeit in Deutschland stieg von 24,1 Prozent (2010) auf 27,0 Prozent (2016).

Armut In Nordrhein-Westfalen steigt die sogenannte Armutsgefährdungsquote seit Jahren kontinuierlich. Von 2010 bis 2015 wuchs der Anteil der Menschen mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland von 15,4 auf 17,5 Prozent. Höher als in NRW ist die Quote in Berlin, Bremen und vier der fünf Ost-Länder. Auch die sogenannte Kinderarmut stieg in diesem Zeitraum – von 20,9 Prozent (2010) auf 22,9 Prozent (2015). Im Vergleich zu 2014 ist die Armutsgefährdungsquote bei unter 18-Jährigen aber um 0,7 Prozentpunkte gesunken. Unter den Bundesländern liegt NRW damit im Mittelfeld.

Schule Die Ausgaben pro Schüler liegen in Nordrhein-Westfalen unter dem Bundesdurchschnitt. Während deutschlandweit 2014 pro Schüler an allen Schulen 6700 Euro aus öffentlichen Haushalten aufgewendet wurden, waren es in NRW 800 Euro weniger. Nur Schleswig-Holstein hat weniger pro Schüler ausgegeben. Der NRW-Schuletat ist laut Ministerium seit 2010 von 13,9 auf 17,9 Milliarden Euro gestiegen.

Kita Am 1. März 2010 waren in Nordrhein-Westfalen 14 Prozent aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung. Bis zum 1. März 2016 stieg die Betreuungsquote auf 25,7 Prozent. Die „rote Laterne“ unter den Bundesländern hat NRW damit nicht abgegeben. Der Rückstand von NRW auf den Bundesschnitt verringerte sich aber von 9 Prozentpunkten (2010) auf 7 Punkte (2016). Besser als der Bundesschnitt schneidet NRW bei der Personalausstattung der U3-Gruppen ab: Zum Stichtag 1. März 2016 kümmerte sich rein rechnerisch jede ganztags tätige Betreuerin um 3,8 Kinder; im Bundesschnitt waren es 4,3 Kinder.

Kriminalität Die Zahl der von der Polizei in Nordrhein-Westfalen erfassten Straftaten liegt seit Jahren relativ konstant bei etwa 1,5 Millionen. Im vergangenen Jahr waren es 1,47 Millionen, die Aufklärungsquote betrug 50,7 Prozent. Nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen war die Quote schlechter. Beim Aufklärungs-Spitzenreiter Bayern betrug sie 65,9 Prozent. Bei den Wohnungseinbrüchen gibt es in der Statistik relativ starke Schwankungen. 2010 wurden in NRW knapp 45.000 Fälle gemeldet, im vergangenen Jahr waren es rund 52.500. Besonders hoch war die Zahl der Einbrüche 2015 mit gut 62.000. Die Aufklärungsquote bei den Wohnungseinbrüchen betrug im vergangenen Jahr 16,2 Prozent.

Und trotzdem schauen viele am Freitag in Duisburg erst einmal verdutzt, als sie gefragt werden, wem sie ihre Stimme geben. „Der SPD natürlich. War immer so, wird immer so sein“, heißt es dann automatisch. Bei dem Event zum Wahlkampfendspurt der SPD haben sich mehrere Hundert Menschen auf dem König-Heinrich-Platz versammelt. Sigmar Gabriel ist da, Martin Schulz soll motivieren und natürlich „et Hanni“ höchst persönlich.

Dabei ist die Stimmung lange nicht so euphorisch wie noch Anfang April, als Martin Schulz im Mondpalast in Herne voller Überzeugung rief: „Wenn die SPD hier gewinnt, dann werden wir auch im Bund stärkste Partei und ich werde der nächste Bundeskanzler.“

Und jetzt, da aus diesem scheinbar entschiedenen Rennen eine knappe Sache geworden ist? Da geht es, sagt Martin Schulz, nur noch „um Hannelore Kraft oder ihren Herausforderer“. Selbst das tiefrote Ruhrgebiet ist an diesem sonnigen Tag nicht glücklich mit seiner Hannelore. „Natürlich ist man nicht hundertprozentig zufrieden. Aber niemand ist perfekt“, sagt eine ältere Dame. Also geht ihre Stimme auch dieses Mal trotzdem wieder an die SPD.

Das Industrie- und Arbeiterland Nordrhein-Westfalen galt von jeher als „Herzkammer der Sozialdemokratie“. Zwar ist die CDU in ländlichen Regionen wie dem Münsterland oder dem Sauerland stark vertreten, regiert wurde in Düsseldorf aber meist von der SPD. Nach 39 Jahren gelang es zuletzt Jürgen Rüttgers 2005 mit einer schwarz-gelben Koalition der Wechsel. Seit 2010 ist wieder eine rot-grüne Regierung am Ruder.

Und bis vor zwei Wochen waren alle überzeugt, dass die SPD erneut das Rennen machen würde. Über Laschet hieß es oft, er sei zu nett, zu wenig angriffslustig – selbst bei den eigenen Parteikollegen. Er komme eben einfach nicht so gut rüber. Wo Kraft im Umgang natürlich, locker und spontan daherkommt, wirkt ihr Gegner aufgesetzt, verkrampft und bemüht. Über Hannelore Kraft sagen die Menschen, „mit der würde ich gerne mal einkaufen gehen“. Armin Laschet geht Smalltalk nicht so leicht über die Lippen. Und genauso denken viele auch noch kurz vor der Wahl.

„Er ist sehr nett und bodenständig. Steht zu dem was er sagt“, erzählt ein Schulkamerad des ehemaligen Integrationsministers am Samstag in Aachen. Warum das bei den Wählern nicht so ankommt, könne er sich nicht erklären. Aber „der Armin“ unterscheide sich auch einfach nicht in so vielen Punkten von „der Kraft“. Das ist aber nicht nur ein Problem für Laschet, sondern auch für die Ministerpräsidentin: Der arbeitnehmerfreundliche CDUler eignet sich nicht als Schreckgespenst. Niemand glaubt, dass dem Land unter Laschet ein Rückfall ins Konservative drohen würde. Er ist kein christdemokratischer Hardliner, sondern eher im linken Flügel der Partei verordnet. Merkels Flüchtlingspolitik hat er aus Überzeugung unterstützt, zu den Grünen hatte er – als ehemaliges Mitglied der berühmten Bonner „Pizza-Connection“ – schon immer ein gutes Verhältnis.

Und weil SPD und CDU sich inhaltlich so ähnlich seien, ist es manchen schlichtweg egal wer gewinnt: „Es läuft doch eh auf eine Große Koalition raus. Da ist doch egal, wer sie macht“, ist dann das Argument. Und es stimmt: Die aktuelle rot-grüne Landesregierung hat in den Umfragen keine Mehrheit mehr. Dreierbündnisse hat jeweils eine der beteiligten Parteien ausgeschlossen. Zuletzt Kraft selbst Rot-Rot-Grün. Die einzig verbleibende Position ist ein Bündnis zwischen SPD und FDP. Doch dafür werden die Stimmen wohl nicht reichen.

Nur eines ist so kurz vor der Entscheidung in NRW klar: Bisher haben die Menschen hier noch fast immer rot gewählt. Aber eben auch nur fast.