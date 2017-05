Schulz hat sich zurückgehalten

Bis in den Januar hinein erschien die Bundestagswahl im Herbst als reine Formsache. Die Union lag weit vor der SPD, eine Neuauflage der Großen Koalition unter Merkel erschien als der einzig denkbare Wahlausgang. Ende Januar dann die überraschende Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten und sein ebenso überraschender Höhenflug in den Umfragen. Aber nach Wahlschlappen von Saarbrücken und Kiel, wo die SPD den Schulz-Faktor nicht in Wählerstimmen ummünzen konnte, liegt die Union in Umfragen wieder klar vorn.

Und auch Angela Merkel zieht im aktuellen ARD-Deutschlandtrend seit Ende März wieder an Martin Schulz vorbei. In der Kanzlerfrage zeigen sich nun wieder 63 Prozent mit der Arbeit der Kanzlerin zufrieden. Das liegt auch daran, dass der Obergrenzen-Streit in der öffentlichen Debatte in den Hintergrund gerückt ist. Seit Horst Seehofer mit seiner CSU auf Kuschelkurs zu der Unions-Vorsitzenden geht, spielt das Flüchtlingsthema nur noch eine untergeordnete Rolle.

Was strittig ist zwischen CDU und FDP Meinungsdifferenzen In Nordrhein-Westfalen können CDU und FDP nach der Landtagswahl über eine Koalition verhandeln. Aber nicht auf allen Feldern der Landespolitik sind die Parteien gleicher Meinung.

Innere Sicherheit Auf diesem Gebiet würde es nach Einschätzung von Laschet harte Verhandlungen geben. Das Thema sei das schwierigste bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Die CDU will die sogenannte Schleierfahndung einführen und mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum. „Wir sind gegen die anlasslose und massenhafte Überwachung“, schreibt dagegen die FDP in ihrem Wahlprogramm.

Schule Bei der Reform des Turbo-Abiturs wollen die beiden Parteien unterschiedliche Wege gehen. Die CDU will die Gymnasien entscheiden lassen, ob sie das Abitur nach acht oder nach neun Jahren anbieten. Beim FDP-Modell könnte es dagegen an jedem Gymnasium das Abitur sowohl nach acht als auch nach neun Jahren geben.

Hochschulen Die FDP will den Hochschulen wieder die Möglichkeit geben, Studiengebühren einzuführen. Diese „Studienbeiträge“ sollen nach dem Studium als sogenannte Erfolgsprämie von maximal 500 Euro je Semester gezahlt werden. Im Wahlprogramm der CDU heißt es dagegen: „Studiengebühren lehnen wir ab.“

Wohnen Auch hier liegen CDU und FDP nicht unbedingt auf einer Linie. Die FDP will beispielsweise die Mietpreisbremse außer Kraft setzen. Die CDU sieht die Mietpreisbremse zwar auch skeptisch, will sie aber nicht abschaffen. „Sie kann bestenfalls einen zeitlich befristeten positiven Effekt auslösen“, heißt es im Wahlprogramm.

Öffentliche Aufträge Die CDU will am Tariftreuegesetz, das die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung tarifvertraglicher Mindeststandards bindet, festhalten. Dagegen will die FDP das Gesetz ersatzlos streichen.

Den „Merkel-Effekt“ hatte die NRW-SPD nicht einkalkuliert. Hätte es Kraft gegen Laschet geheißen, wäre die Wahl vermutlich anders ausgegangen. Auch Krafts Drängen, dass Schulz sich in ihrem Wahlkampf zurückhalten sollte, war vielleicht – so sagen selbst SPD-Mitglieder wie der Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann – im Nachhinein ein Fehler. Kraft wollte den Wahlkampf rein landespolitisch angehen, ohne Einmischung aus Berlin. Und Schulz hat sich mit seinen Auftritten zurückgehalten.

Nur konnte Kraft ihre mehr als mäßige Bilanz nach sieben Jahren rot-grüner Regierung einer unzufriedenen Bevölkerung nicht als Erfolg verkaufen. Sie hat keinen besonders schlechten Wahlkampf gemacht und Laschet keinen besonders guten. Am Ende war es Angela Merkel, die die Herzkammer der Sozialdemokratie gewinnen konnte.

Im Wettkampf Schwarz gegen Rot steht es drei zu null. Zum zweiten Mal binnen einer Woche hat die CDU etwas geschafft, was ihr seit Merkels Amtsantritt als Bundeskanzlerin nicht gelungen war: Der SPD ein Ministerpräsidentenamt abzujagen. Trotzdem bleiben beide Parteien vier Monate vor den Bundestagswahlen bei der altbewährten Losung: „Landtagswahl bleibt Landtagswahl.“ Kraft hatte im Moment der Niederlage nicht nur umgehend die Konsequenzen gezogen, sondern auch sofort Schulz aus der Schusslinie genommen: Im Wahlkampf sei es „fast ausschließlich“ um landespolitische Themen gegangen.

Krafts Niederlage im größten Landesverband hat der SPD einen herben Rückstand für den bevorstehenden Wahlkampf verpasst. Nun gehe es um die Bundestagswahl, sagte Schulz am Sonntagabend und bemühte sich, nach vorn zu schauen. In den kommenden Wochen will er endlich zu Inhalten kommen. Am Montag sollen der Parteiführung die Eckpunkte des Wahlprogramms vorgelegt werden. Dann werde Schulz – nach seiner wirtschaftspolitischen Grundsatzrede in der vergangenen Woche – bei weiteren Auftritten Politikfeld für Politikfeld bearbeiten.

Während die SPD sich noch zusammenflickt, ist Angela Merkel schon längst wieder auf der weltpolitischen Bühne unterwegs und empfängt – nach den Glückwünschen für Armin Laschet im Konrad-Adenauer-Haus – den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Kanzleramt. Regieren war eben schon immer ihre liebste Form des Wahlkampfs.