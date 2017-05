Warum sich selbst Politikwissenschaftler nicht festlegen wollen

Die wirtschaftliche Lage ist auch das Problem für das Ehepaar Spieglein aus Duisburg, eigentlich eine der Hochburgen der SPD. Aber heute hat Anne Spieglein zum ersten Mal nicht nur rot gewählt. „Meine Zweitstimme hat die FDP bekommen“, sagt sie überzeugt. Christian Lindner habe einfach Charisma, Rückgrat und könne richtig was. Eine sozialliberale Koalition, das fände sie richtig. Die jetzige rot-grüne Regierung habe das Land in den vergangenen sieben Jahren einfach nicht gut geführt. Günther, ihr Mann sieht das ähnlich. Gewählt hat er am Ende trotzdem die SPD.

Selbst Politikwissenschaftler wollen sich unter diesen Umständen zu keiner Prognose hinreißen lassen: „Eine Vorhersage ist so schwer wie selten“, sagt Stefan Marschall von der Universität in Düsseldorf.

NRW im Ländervergleich Arbeitslosigkeit Um fast 74.000 ist die Zahl der Arbeitslosen in NRW in den vergangenen sechs Jahren gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresdurchschnitt von 8,7 Prozent (2010) auf 7,7 Prozent (2016). Im Vergleich der Bundesländer ist NRW dennoch abgerutscht. Im Jahresdurchschnitt 2010 hatten noch sieben Länder eine höhere Arbeitslosenquote: Bremen, Berlin und ostdeutschen Länder. 2016 war auch in Sachsen und Thüringen die Quote niedriger als in NRW. Der Anteil Nordrhein-Westfalens an der Gesamtarbeitslosigkeit in Deutschland stieg von 24,1 Prozent (2010) auf 27,0 Prozent (2016).

Armut In Nordrhein-Westfalen steigt die sogenannte Armutsgefährdungsquote seit Jahren kontinuierlich. Von 2010 bis 2015 wuchs der Anteil der Menschen mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland von 15,4 auf 17,5 Prozent. Höher als in NRW ist die Quote in Berlin, Bremen und vier der fünf Ost-Länder. Auch die sogenannte Kinderarmut stieg in diesem Zeitraum – von 20,9 Prozent (2010) auf 22,9 Prozent (2015). Im Vergleich zu 2014 ist die Armutsgefährdungsquote bei unter 18-Jährigen aber um 0,7 Prozentpunkte gesunken. Unter den Bundesländern liegt NRW damit im Mittelfeld.

Schule Die Ausgaben pro Schüler liegen in Nordrhein-Westfalen unter dem Bundesdurchschnitt. Während deutschlandweit 2014 pro Schüler an allen Schulen 6700 Euro aus öffentlichen Haushalten aufgewendet wurden, waren es in NRW 800 Euro weniger. Nur Schleswig-Holstein hat weniger pro Schüler ausgegeben. Der NRW-Schuletat ist laut Ministerium seit 2010 von 13,9 auf 17,9 Milliarden Euro gestiegen.

Kita Am 1. März 2010 waren in Nordrhein-Westfalen 14 Prozent aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung. Bis zum 1. März 2016 stieg die Betreuungsquote auf 25,7 Prozent. Die „rote Laterne“ unter den Bundesländern hat NRW damit nicht abgegeben. Der Rückstand von NRW auf den Bundesschnitt verringerte sich aber von 9 Prozentpunkten (2010) auf 7 Punkte (2016). Besser als der Bundesschnitt schneidet NRW bei der Personalausstattung der U3-Gruppen ab: Zum Stichtag 1. März 2016 kümmerte sich rein rechnerisch jede ganztags tätige Betreuerin um 3,8 Kinder; im Bundesschnitt waren es 4,3 Kinder.

Kriminalität Die Zahl der von der Polizei in Nordrhein-Westfalen erfassten Straftaten liegt seit Jahren relativ konstant bei etwa 1,5 Millionen. Im vergangenen Jahr waren es 1,47 Millionen, die Aufklärungsquote betrug 50,7 Prozent. Nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen war die Quote schlechter. Beim Aufklärungs-Spitzenreiter Bayern betrug sie 65,9 Prozent. Bei den Wohnungseinbrüchen gibt es in der Statistik relativ starke Schwankungen. 2010 wurden in NRW knapp 45.000 Fälle gemeldet, im vergangenen Jahr waren es rund 52.500. Besonders hoch war die Zahl der Einbrüche 2015 mit gut 62.000. Die Aufklärungsquote bei den Wohnungseinbrüchen betrug im vergangenen Jahr 16,2 Prozent.

Das liegt unter anderem an der hohen Wahlbeteiligung, die sich abzeichnet. In Dortmund beispielsweise hatten um 10 Uhr schon mehr als 13 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, drei Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. In Essen waren es nach Angaben des dortigen Wahlamtes 9,5 Prozent, gut ein Punkt mehr als 2012.

Auch in Düsseldorf herrscht schon vor elf Uhr vor dem vor dem Wahllokal in der Luisenstraße in Düsseldorf reger Verkehr. Einige Menschen bleiben nach der Stimmabgabe noch kurz stehen und plaudern. Erno Ludwig ist einer von ihnen. Gerade hat der 52-jährige zum ersten Mal in seinem Leben gewählt. „In solchen Zeiten hatte ich das Gefühl, muss ich jetzt auch mal meine Stimme abgeben“, sagt der behäbige Düsseldorfer mit einem Lächeln im Gesicht. Sein Kreuzchen hat er bei der FDP gemacht, „Christian Lindner war auf jeden Fall ein Grund, warum ich als Nicht-Wähler jetzt hier stehe.“

Doch ob es die FDP in die Regierung schaffen kann? Für eine Koalition zwischen SPD und FDP würde es den Umfragen nach aktuell nicht ganz reichen. Für die Fortsetzung von Rot-Grün gibt es aber auch schon lange keine Mehrheit mehr. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP haben dagegen die Freidemokraten ausgeschlossen. Die Tür zu einem Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen wiederum haben Letztere zugeschlagen. Auf den letzten Metern hat sich Kraft zudem doch noch klar gegen Rot-Rot-Grün festgelegt. Dass es für ein Zweierbündnis aus SPD und FDP oder gar CDU und FDP reicht, erscheint nach den Umfragen unwahrscheinlich. Einig sind sich alle in einem: Kein Bündnis mit der AfD. Die wird aber vermutlich, ähnlich wie die Linken, den Einzug in den Landtag schaffen.

Am wahrscheinlichsten ist daher eine große Koalition: Fraglich ist nur, ob Kraft Regierungschefin bleiben kann und CDU-Herausforderer Laschet nur Stellvertreter wird – oder ob er Platz eins erobert und selbst Chef wird.