Schlusslicht NRW

Tatsächlich bildet NRW unter den Bundesländern in wichtigen Bereichen wie Wirtschaft und Bildung das Schlusslicht. Zudem hatte sich die CDU in den letzten Tagen des Wahlkampfes auf die Themen bei Kinderarmut und Einbruchsquote konzentriert. Auch hier ist NRW Letzter. Allerdings gibt es in Düsseldorf sofort mahnende Stimmen. Wolfgang Bosbach, der zu Laschets Team für die innere Sicherheit stoßen soll, sagt: „Wir haben erst mal einen Wahlsieg erzielt. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir es auch besser können als die SPD.“

Auch bei der SPD-Wahlparty ist man auf Ursachensuche. Nachdem Kraft den Saal verlassen hat, leert sich die SPD-Party an diesem Sonntagabend sehr schnell. Einige bleiben, diskutieren darüber, was zu der historischen Niederlage geführt hat. Auch hier fällt immer wieder der Name Martin Schulz. „Das ist ja genau dasselbe wie im Bundestrend. Martin Schulz hat uns hier definitiv runtergezogen“, sagt ein junges SPD-Mitglied überzeugt. Aber auch ältere Sozialdemokraten sind sich sicher, dass es nicht an der Landespolitik gelegen haben kann: „Es gibt eine negative Stimmung gegen die SPD, die vom Bund auch auf uns abfärbt.“

Neben der CDU gibt es aber einen zweiten großen Sieger an diesem Abend: die FDP. Dort wird in Düsseldorf am Abend eins deutlich: Vieles ist zweitrangig. NRW, das wohl historisch gute Ergebnis, selbst die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung. Für die Mitglieder auf der Wahlparty waren diese Punkte keineswegs unwichtig. Doch sie wurden vollkommen überstrahlt von der Sehnsucht nach politischer Bedeutung – und Christian Lindner.

Keine halbe Stunde nach der ersten Prognose erfüllt der Spitzenkandidat der Liberalen den Wunsch seiner Anhänger und hält seine kurze Siegesrede. Richtig laut ist es nur mit ihm. Der Blick auf den gelben Balken auf den Bildschirmen oder die Abstrafung für Rot-Grün können da nicht mithalten. „Das Ergebnis ist keine Belohnung, sondern ein Auftrag, genau so weiterzumachen“, ruft Lindner in die Mikros.

Nach dem Glückwunsch an Laschet – er wünsche ihm eine gute Hand bei der Regierungsbildung – folgen erwartete Spitzen gegen alle großen Parteien, immer wie unterbrochen von singenden Liberalen. Doch der Schwenk auf Berlin und seine Kandidatur für die Bundestagswahl kommt schnell. „Die Menschen wollen ein Comeback der freien Demokraten auch in Berlin.“

Ein Zusatz wird fast übertönt, auch weil Lindner ihn einen Tick leiser spricht. „Die FDP ist keine One-man-show.“ Dann ist er schon wieder weg. Im Saal bleibt eine gewisse Genugtuung über das Ergebnis und viel Dankbarkeit über das Ergebnis. Eine FDP ohne Lindner ist kaum mehr vorstellbar. Das ist zumindest eine Herausforderung für die Landespartei.

Dabei könnten große Aufgaben auf die FDP zukommen. Nach den letzten Hochrechnungen verpasst die Linke den Einzug in den Landtag. Damit würde eine schwarz-gelbe Koalition möglich. Bei der CDU löst das erneute Jubelstürme aus. Für die SPD wird der Abend immer bitterer.