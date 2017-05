Wahlpanne : Fehler bei der NRW-Wahl belasten AfD

Datum: 19.05.2017 15:37 Uhr

Die Landtagswahl in NRW ist nicht gänzlich ohne Pannen ausgekommen. In drei Wahlbezirken kam es zu Fehlern – immer auf Kosten der AfD. In Mönchengladbach wurden die Stimmen für die Partei kurzzeitig für ungültig erklärt.