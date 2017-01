 NRW: Zwei Terrorverdächtige in Bonn festgenommen

Festnahmen Die Deutsch-Marokkaner sind mutmaßliche Mitglieder islamistischer Terrororganisationen. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Deutsch-Marokkaner sind mutmaßliche Mitglieder islamistischer Terrororganisationen. Sie sollen sich 2013 in Syrien aufgehalten und an Kampfhandlungen des sogenannten IS beteiligt haben. Nach einem längeren Türkeiaufenthalt reisten die Brüder 2016 wieder in die Bundesrepublik ein. Der Generalbundesanwalt ermittelt.

Spezialkräfte der NRW-Polizei haben die zwei Brüder (24 und 25 Jahre) heute in Bonn und Bad Münstereifel festgenommen.

„Den heutigen Festnahmen sind umfangreiche und intensive gemeinsame Ermittlungen der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder vorausgegangen. Deutschland ist kein Rückzugsraum für Terrorunterstützer. Wer sich im Ausland an mörderischen Verbrechen beteiligt, muss hier mit Strafe rechnen“, sagte Innenminister Ralf Jäger.