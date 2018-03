 Öffentliche Haushalte: Staat rutscht immer tiefer ins Minus

Das Defizit in den öffentlichen Haushalten hat sich im ersten Halbjahr 2009 beträchtlich erhöht. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, brachen - offenbar wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise - vor allem die Steuereinnahmen deutlich ein. Aber auch zusätzliche Ausgaben zur Sanierung der Landesbanken schlugen zu Buche.

21.08.2009 - 09:32 Uhr