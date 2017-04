Öl- und Gasproduktion : Deutsche Rohstoffförderung sinkt erneut

Datum: 12.04.2017 16:37 Uhr

Die niedrigen Ölpreise betreffen nicht nur die reichen Ölstaaten, auch in Deutschland wurden Investitionen in Probebohrungen zurückgefahren. Die Folge: Kaum Neufunde und geringeres Volumen in den bekannten Lagerstätten.