Von wegen sorgenloses Alter Zwei Drittel der Deutschen kennen ihre zukünftigen Rentenansprüche nicht. (Foto: dpa)

BerlinFür viele Arbeitnehmer ist es ein Schock: Wenige Monate vor dem geplanten Rentenbeginn gehen sie zu ihrer Rentenversicherung, um Lücken in ihrem Versicherungsverlauf zu klären und sich die erste wirklich verbindliche Rentenauskunft zu holen. Häufig ist die entsetzte Reaktion: „Was, so wenig? Und dafür habe ich 45 Jahre gearbeitet?“

Bei der betrieblichen Altersversorgung läuft es oft nicht anders. Wie hoch die vom Arbeitgeber per Direktzusage versprochene Betriebsrente am Ende wirklich ausfällt, wissen die meisten erst, wenn es so weit ist und die Rente tatsächlich ausgezahlt wird. Und plötzlich stellt man fest, es reicht hinten und vorne nicht.

Bei der privaten Lebensversicherung gibt es immerhin jährliche Standmitteilungen. Das Problem ist aber: Ein Gesamtbild über ihre künftige Altersversorgung haben heute nur die Bürger, die sich darum kümmern. Genau das tun aber gerade die Erwerbstätigen nicht, die eher wenig verdienen und auch kein großes Vermögen oder Erbschaften in Aussicht haben. Gerade für sie wäre es aber am wichtigsten, Versorgungslücken rechtzeitig zu identifizieren. Zwei Drittel der Deutschen kennen folglich ihre Rentenansprüche nicht. Gut ein Fünftel weiß nicht, ob das Geld im Alter reicht.

Deshalb besteht seit langem Konsens zwischen den etablierten Parteien, dass es gut wäre, wenn sich alle Bürger auf einen Blick ein Bild über den Stand ihrer Altersversorgung machen könnten. Und was liegt im Zeitalter der Digitalisierung näher, als dies über ein Online-Portal zu realisieren, auf das jeder Berechtigte mit seinem Computer oder seinem Smartphone zugreifen kann. Das Portal muss dabei vor unbefugten Zugriff geschützt sein – versteht sich von selbst.

Doch getan hat sich in der Angelegenheit nicht viel. Jetzt prescht das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) mit einem eigenen Vorschlag vor – gerade rechtzeitig vor der Bildung einer neuen Regierung. Es will erreichen, dass das Online-Rentenkonto Bestandteil des Koalitionsvertrags der möglichen Koalition aus Union, Grünen und FDP wird. Da trifft es sich gut, dass dieses Vorhaben auch im Wahlprogramm der FDP steht und die Grünen in der vergangenen Legislaturperiode schon Anträge für ein solches Konto gestellt haben.

Nach dem Vorschlag des DIA sind zuallererst einige Gesetzesänderungen nötig. Es müsse eine neue Informationspflicht für die gesetzliche Rente, die betriebliche Altersversorgung und für alle Anbieter privater Renten in den einschlägigen Gesetzen verankert werden. Und zwar müssten die Träger der Altersversorgung verpflichtet werden, die nötigen Daten elektronisch bereitzustellen, erläutert DIA-Sprecher Klaus Morgenstern. „Ohne solchen gesetzlichen Zwang wird es nicht gehen.“ Dies zeigen nach seiner Ansicht auch die Beispiele anderer Länder, in denen es solche Konten bereits gibt oder wo sie gerade eingeführt werden.

Was die technischen Details angeht, plädiert das DIA für eine schrittweise Umsetzung. So soll der nötige Datenstandard in einer Art Private-Public-Partnership gemeinsam mit den Altersvorsorgeträgern entwickelt werden. Die Daten über die künftigen Rentenanwartschaften sollten aber nicht in einer zentralen Datenbank vorliegen, sondern jeweils nach dem Einloggen des Konteninhabers bei den Altersvorsorgeanbietern abgerufen werden. Der Einblick in das Rentenkonto sollte auf jedem Gerät – also Smartphone, Tablet, Laptop oder PC – möglich sein.

Zur sicheren Identifizierung schlägt das DIA die „electronic Identity“-Funktion (eID) des neuen Personalausweises vor. Sollte die mobile Nutzung dieser Funktion mit dem Smartphone sich noch verzögern, weil nicht genügend geeignete Geräte im Umlauf sind, käme das Elster-Verfahren in Frage. Das nutzen auch die Finanzämter für die Abgabe der elektronischen Steuererklärung. Mit dem eID-Verfahren verfügt Deutschland nach Ansicht des DIA aber über eine sichere Methode, die mittelfristig beim Online-Rentenkonto zum Einsatz kommen sollte.