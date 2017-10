Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Eine Erosion zeichnet sich ab

Pretzell, früher neben Renner auch Parteichef in NRW, hatte der AfD – parallel zu seiner Frau, der Ex-Bundesvorsitzenden Frauke Petry – Ende September den Rücken gekehrt. Petry setzt nun auf ihre Neugründung „Blaue Partei“ und ihr Bürgerforum „Blaue Wende“. AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland sieht die „Blaue Partei“ nicht als ernste Konkurrenz. Und in Düsseldorf betont der Sprecher der NRW-Fraktion, er rechne nicht mit weiteren Austritten.

Dennoch scheint sich eine Erosion abzuzeichnen: Im Bund haben die Rechtspopulisten gerade mit Anette Schultner die prominente Vorsitzende der Christen in der AfD verloren. Sie begründete ihren Austritt mit einer „Radikalisierung“ der Partei. Zuvor hatte sich aus der Bundestagsfraktion der Abgeordnete Mario Mieruch verabschiedet, der auch seinen Posten im NRW-Landesvorstand niederlegte. In Sachsen muss die Landespartei nach mehreren Rücktritten mit einem Notvorstand arbeiten. Im sauerländischen Iserlohn hat sich die AfD-Fraktion im Stadtrat aufgelöst und ist in eine „Blaue Fraktion“ übergegangen.

Es brodele in der AfD, sagt der Politikwissenschaftler Hans Vorländer, Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. „Der Bundesverband wie auch viele Landesverbände sind derzeit einer Zerreißprobe ausgesetzt.“ Es sei offen, wohin die AfD in NRW steuere. Vorländer glaubt: „Mittel- oder langfristig könnte es zur Selbstmarginalisierung führen, wenn die AfD zu weit nach rechts rückt.“ Sie würde dann für viele bürgerliche Protestwähler ihre Attraktivität verlieren.

Wer nun nach Pretzell die Führung in NRW übernimmt, ist ungewiss. Als praktisch gesichert gilt nur, dass Renner wieder kandidieren will. Der Bundestagsabgeordnete ist aber innerparteilich umstritten. Wer also demnächst im größten AfD-Landesverband den Ton angibt, und ob die AfD-Fraktion im Landtag bis zum Ende der Legislatur 2022 bestehen bleibt, ist derzeit offen.