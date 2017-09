 Parteitag der Grünen: „Mut und Fantasie für Jamaika“

Cem Özdemir „Ich weiß nicht, ob es uns hilft gegen die AfD, wenn alle die Wahlanalyse jetzt so machen, dass sie sagen, dass niemand etwas falsch gemacht hat“ (Foto: dpa)

BerlinAuf einem kleinen Parteitag haben sich führende Politiker der Grünen zur Situation der Partei nach der Bundestagswahl geäußert. Der kleine Parteitag soll Sondierungen mit Union und FDP billigen. Die knapp hundert Delegierten sollen über einen Entwurf des Bundesvorstands abstimmen, in dem „ökologischer Fortschritt“ und „mehr soziale Gerechtigkeit“ als Ziele einer neuen Bundesregierung gefordert werden.

Spitzenkandidat Cem Özdemir kritisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel indirekt: „Ich weiß nicht, ob es uns hilft gegen die AfD, wenn alle die Wahlanalyse jetzt so machen, dass sie sagen, dass niemand etwas falsch gemacht hat“, sagte Özdemir am Samstag bei einem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin. Merkel hatte nach der Bundestagswahl erklärt, sie wüsste nicht, was sie falsch gemacht habe. Die Union war vergangenen Sonntag bei der Bundestagswahl auf 32,9 Prozent gefallen, 2013 hatten noch 41,5 Prozent für die CDU/CSU gestimmt. Vor allem an die AfD hatte die Union Wähler abgegeben.

Özdemir wies zugleich Meldungen zurück, die Spitzen von FDP und Grünen hätten sich bereits auf die Verteilung von Ministerien in informellen Gesprächen über eine Jamaika-Koalition verständigt: „Es gab diese Treffen weder vor der Wahl noch nach der Wahl.“ Er versicherte: „Es gibt da keine Parallelverhandlungen, um das mal ganz klar zu sagen.“ Vor allem im linken Parteiflügel hatten die Berichte Empörung ausgelöst. Özdemir und Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt zählen dagegen zu den Realos.

Zu Jamaika-Optimisten zählt auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Dieser hat von den Grünen Mut für Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP gefordert. „Wir brauchen jetzt einfach eine verlässliche Regierung“, sagte Kretschmann, der in Baden-Württemberg eine Koalition der Grünen mit der CDU anführt, am Samstag auf einem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin.

Der Wahlkampf-Slogan „Zukunft wird aus Mut gemacht“ sei jetzt eine Aufforderung an die Partei selbst. Die Grünen hätten eine „riesige Verantwortung“, mahnte Kretschmann. Sie müssten mit Respekt annehmen, was die Wähler „zusammengewählt hätten“.

Am Ende von Verhandlungen müsse der Preis stimmen, betonte Kretschmann, und zwar für alle. „Jeder muss mit seinem Preis auch durchkommen, er muss Freiraum haben für sein Profil, für seine Identität.“ Als Vorbild nannte er Grün-Schwarz in Baden-Württemberg: „Obwohl wir uns nicht gesucht haben, mussten wir uns finden“, sagte Kretschmann über die Zusammenarbeit mit der CDU. Heute werde das Land von beiden „ordentlich regiert“.

Grünen, denen die „Fantasie“ für Jamaika fehle, legte Kretschmann Michael Endes Roman „Die unendliche Geschichte“ ans Herz oder den Besuch von Opern. „Weil diese kreativen Menschen zeigen, wie man aus altem Stoff unentwegt was Neues macht.“