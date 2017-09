 Parteitag der Grünen: Zwischen Mut und Furcht

Länderrat Bündnis 90/Die Grünen Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag von Bündnis 90/Die Grünen, Katrin-Göring-Eckardt, und Parteichef Cem Özdemir sprechen zu ihren Parteifreunden. (Foto: dpa)

BerlinGut vier Stunden dauerte die Diskussion in den Berliner Uferstudios, rund 50 Grüne meldeten sich zu Wort – am Ende stimmte der kleine Parteitag der Grünen mit überwältigender Mehrheit bei nur drei Enthaltungen für Sondierungsgespräche mit Union und FDP. Zugleich bestätigte er die 14-köpfige Verhandlungskommission, die vom Superrealo Winfried Kretschmann über die beiden Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt bis zum linken Vormann Jürgen Trittin reicht.

Zuvor hatten nahezu alle führenden Grünen unermüdlich für ernsthafte Gespräche geworben, auf den Auftrag der Wähler verwiesen und zugleich versprochen, grüne Inhalte nicht zu verraten.

Ein Bündnis funktioniere nur, wenn „der Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe der ganzen Regierung wird“, die zugleich „die ausgestreckte Hand des französischen Präsidenten Macron ergreift“, so Özdemir. Und „wir werden diejenigen sein, die liefern müssen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht“, kündigte Göring-Eckardt an. Kretschmann schließlich beschwor die Basis, über die Grenzen hinauszublicken, eine grüne Regierungsbeteiligung in Deutschland sei „ein enormes Signal an ganz Europa“.

„Schwierigste Reifeprüfung seit unser Gründung“

Es war der linke Fraktionschef Toni Hofreiter, der die klarste Ansage wagte: „Selbstverständlich wollen wir regieren, logisch, dass wir regieren werden, und natürlich werden wir unsere Inhalte nicht verkaufen.“

Die Seelenmassage war nötig, denn die Furcht vieler Grüner vor dem Untergang ist groß. Viele mahnten, man sei nicht nur verantwortlich, Politik zu gestalten, sondern auch dafür, „dass es nach dieser Legislatur noch Grüne gibt“, wie es die Berliner Spitzenkandidatin und Finanzpolitikerin Lisa Paus ausdrückte.

Die linke Parteichefin Simone Peter sprach für die Ängstlichen, als sie die „schwierigste Reifeprüfung seit unser Gründung“ an die Wand malte, und mahnte, „die Option Opposition nicht aufzugeben“.

Enorm sind die Anforderungen, die die Verhandelnden nun erfüllen sollen: Neben Klimaschutz und einer europafreundlichen Politik erwartet die grüne Basis vor allem auch durchgreifende soziale Verbesserungen, die ihre Vorleute durchsetzen sollen. Damit nicht genug: Auch in der Flüchtlingspolitik soll eine Jamaika-Koalition humaner agieren als die „Groko“.