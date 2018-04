 Parteitag: Nahles muss die SPD aus ihrer tiefsten Krise führen

Andrea Nahles möchte sich am Sonntag zur SPD-Chefin wählen lassen. Auf die neue Vorsitzende warten große Aufgaben.

Die Fraktionsvorsitzende der SPD soll nun auch Parteichefin werden. (Foto: dpa) Andrea Nahles

Die SPD ist von je her eine debattierfreudige Partei, insbesondere auch in Personalangelegenheiten. Andrea Nahles kann von Glück reden, dass die Genossen diesmal bereit sind, sich etwas zurückzuhalten. Im Vorfeld des Sonderparteitages am Sonntag in Wiesbaden, auf dem die Chefin der SPD-Bundestagsfraktion zur Parteivorsitzenden gewählt werden soll, blieb es bislang erstaunlich ruhig. Kritik aus den eigenen Reihen blieb der Kandidatin Nahles bis zum heutigen Samstag überwiegend erspart. Wird das so bleiben?

Die Anforderungen an Nahles sind immens. Sie muss die Partei aus einer ihrer tiefsten Krisen führen. Nach dem Schulz-Hype zu Beginn des vergangenen Jahres war die SPD nach dem desaströsen Abschneiden bei der Bundestagswahl im September in ein Loch gefallen. Nach massiven Fehlern der Parteispitze, insbesondere des damaligen Vorsitzenden Schulz, stolperte die SPD mit dem Jahreswechsel lustlos in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU, die insbesondere Schulz zunächst vehement abgelehnt hatte.

Nahles‘ Problem dabei: Sie ist Teil des Parteiestablishments, das für das Chaos der vergangenen Monate die Hauptverantwortung trägt. Aus dieser Position heraus übergangslos in die Rolle der Hoffnungsträgerin zu wechseln, wird nicht leicht.

Von Nahles wird erwartet, dass sie die Partei inhaltlich und organisatorisch grundlegend reformiert. Die Parteispitze hat bereits einen Plan erarbeitet, den Nahles abarbeiten wird. In ihrem Antrag für den Parteitag schlägt die SPD-Spitze den Delegierten einen Weg zur Erneuerung vor, der bis zum Parteitag Ende 2019 abgeschlossen sein soll. Vier grundsätzliche Themen sollen bis dahin behandelt werden, in Impulspapieren, Debattencamps und Thesenpapieren, die auf allen Ebenen diskutiert werden sollen. Die Mitglieder sollen auch über Online-Umfragen stärker beteiligt werden. „Das ist eine Form der Befriedung der Mitglieder“, sagt ein Vertreter der Parteispitze.

Erst nach dem Parteitag wird festgelegt, wie prominent die Nachwuchsorganisation Jusos in die Erneuerung eingebunden wird. Deren Chef Kevin Kühnert erlangte als Wortführer der Gegner einer neuen großen Koalition Prominenz. Er beanspruchte nun für die Jusos den Vorsitz einer der Lenkungsgruppen der vier Themenfelder. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass das sehr positiv aufgenommen wird“, stellte Nahles in Aussicht.

Noch am Sonntagabend will Nahles personelle Entscheidungen treffen, für die die Weichen längst gestellt sind. Ihr enger Vertrauter Thorben Albrecht, zuletzt Staatssekretär im Arbeitsministerium und zuvor langjähriger Mitarbeiter im Willy-Brandt-Haus, soll vom SPD-Vorstand als neuer Bundesgeschäftsführer in der Parteizentrale bestellt werden. Insgesamt steht der Parteizentrale wohl eine Verringerung des Personals bevor: Die Partei muss nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis wie auch den drei verlorenen Landtagswahlen davor Geld sparen, da weniger Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung in ihre Kassen fließen.

Nächste Prüfsteine für die SPD sind die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, die beide im Oktober stattfinden. Die Wahlkämpfer erhoffen sich von den Ergebnissen Rückenwind für den Bund. Nahles wird ihn gebrauchen können. In Umfragen lag die SPD zuletzt bei 18 bis 19 Prozent.

Zitate von Andrea Nahles Die 25 Jahre alte Juso-Chefin Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist selten um Worte verlegen. Eine Auswahl prägnanter Zitate: „Nein. (...) Er wird sicherlich einige Gegenstimmen bekommen, ich kann mir vorstellen, dass einige Jusos da nicht begeistert zustimmen werden. Aber es wird im Prinzip eine Bestätigung geben, in jedem Fall.“ Das sagte die damals 25 Jahre alte Juso-Chefin im November 1995 in der ARD, auf die Frage ob Rudolf Scharping beim Parteitag in Mannheim abgelöst werden könnte. Danach war sie am Sturz Scharpings durch Oskar Lafontaine beteiligt. Sturz von Scharping Im November 1995 wurde Nahles vor dem Parteitag in Mannheim gefragt, ob nicht die Chance bestehe, dass Lafontaine Scharping stürzen könnte: „Das ist gefrühstückt Leute, das wollen die Medien immer gerne haben. Das hat die Partei nicht vor.“ Arbeitsmarktreform „Für die Agenda kriegen wir vielleicht irgendwann einmal den Ehrenpreis für aufrichtige Reformen, doch eine Wahl gewinnen wir so nicht“, sagte Nahles 2005 dem „Spiegel“ über die Arbeitsmarktreformen. Bundeskanzlerin Wie sahen die beruflichen Vorstellung von Andrea Nahles vor zehn Jahren aus? 2008 sagte Sie dem „Stern“: „Ich hab ja gar nichts dagegen, mal Bundeskanzlerin zu werden, aber ich will doch noch ein bisschen leben!“ Vorwürfe an Bundesregierung „Ich mach' mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt“, zitierte Nahles 2013 im Bundestag Pipi Langstrumpf – ein Vorwurf an die Bundesregierung. Rente mit 63 „Für die Leute machen wir das, verdammte Kacke nochmal“, sprach Nahles 2014 Klartext zur Rente mit 63. Über Angela Merkel Nahles hat vielleicht einen Sinn mehr als Normalsterbliche. Auf einem SPD-Landesparteitag in Bayern sagte sie 2016 über Angela Merkel: „Ich rieche ihre Schwäche.“ Letzte Kabinettssitzung „Ein bisschen wehmütig - und ab morgen kriegen sie in die Fresse!“ So beschrieb Andrea Nahles ihre Gefühle nach der letzten Kabinettssitzung 2017 mit ihren Unionskollegen. Opposition „Die SPD ist in die Opposition geschickt worden. Punkt!“, gab die Politiker 2017 in der „Bild“ zum Besten. Gescheiterte Jamaika-Gespräche Eine Meinung zu der Regierungsbildung nach Scheitern der Jamaika-Gespräche hatte Nahles 2017: „Die SPD wird gebraucht. Bätschi, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Bätschi, sage ich dazu nur.“ Koalitionsverhandlungen „Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite“, nahm sich Nahles Anfang 2018 für die Koalitionsverhandlungen mit der Union vor. Zum Verzicht von Martin Schulz „Das zeugt von beachtlicher menschlicher Größe“, sagte Andrea Nahles 2018 über den Verzicht des bisherigen SPD-Chefs Martin Schulz auch auf das Amt des Außenministers. Zuvor hatte er den Gang in ein Kabinett Merkel ausgeschlossen.

Schafft es Nahles, in der Partei Aufbruchstimmung zu erzeugen? Es gibt dazu auch skeptische Einschätzungen, die im Moment allerdings nur hinter vorgehaltener Hand zu hören sind. Die Pfälzerin ist keine geborene Diplomatin. Als Juso-Chefin neigte sie zur Rebellion, noch immer ist sie für ihre bisweilen drastische Sprache bekannt. Dass sie keinen Konflikt scheut, könnte allerdings auch dabei helfen, der Partei wieder eine schärfere Kontur zu geben.

Defizite in dieser Hinsicht sind in der SPD nicht zu verleugnen. Genossen wie der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der dem Berliner Politikbetrieb traditionell eher skeptisch gegenübersteht, sehen eine Hauptaufgabe für die künftige Parteichefin darin, konkreter zu werden und sich stärker der Lebenswirklichkeit der Menschen zu widmen. „Ich sehe in der Gesamtpartei in Sachen Bürgernähe durchaus Luft nach oben“, kritisierte Weil im Interview mit dem Handelsblatt. „Gelegentlich gehen wir die Dinge zu abstrakt an.“ So habe die Partei beispielsweise „leidenschaftlich über Themen wie die Vorratsdatenspeicherung und Ceta, das geplante Handelsabkommen mit Kanada, debattiert. In der Bevölkerung waren das für viele nicht die wichtigsten Themen“. Die SPD müsse „eine Zukunftsdebatte führen, die sich am Alltag der Bürgerinnen und Bürger orientiert“, sagte der niedersächsische Regierungschef.

Die SPD und die Frauen August Bebel Nachdem sich die SPD vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht erkämpft hatte, soll nun auch erstmals kein Mann mehr die älteste Partei führen. Nach 155 Parteigeschichte soll die erste Frau an die Spitze rücken. Ein Streifzug durch die Frauengeschichte der SPD. Zwar ist August Bebel keine Frau, doch setzte er sich visionär für eine berufliche und politische Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Mit seinem 1879 erschienenem Buch: „Die Frau und der Sozialismus“ sorgte er damals für Furore. Noch zu seinen Lebzeiten erschien es in 52 Auflagen. In vielen Arbeiterwohnungen hing Bebels Porträt neben dem des Kaisers - der „Kaiser der Arbeiter“, gelernter Drechsler, war auch ein Visionär für eine gerechte Frauenpolitik. Marie Juchacz Ende 1918, kurz nach dem Untergang des Kaiserreichs und der Kriegsniederlage wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt, vorangetrieben von der SPD. Wenn die SPD-Abgeordneten sich heute im Bundestag treffen, erinnert sie an dieses Kapitel der Marie-Juchacz-Saal. Am 19. Februar 1919 war die SPD-Politikerin die erste weibliche Abgeordnete, die in einem bundesdeutschen Parlament sprach. Bei 423 Abgeordneten gab es damals in der Weimarer Nationalversammlung 1919 insgesamt 37 Frauen (8,7 Prozent). Heute sind es bei 153 Abgeordneten 64 Frauen. Das ergibt einen Anteil von 42 Prozent. Annemarie Renger Sie war von 1972 bis 1976 erste Präsidentin des Deutschen Bundestags. Ihr Mann war im Krieg gefallen, nach 1945 arbeitete sie im Büro des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher. Sie wurde eine der wichtigsten Frauen in der SPD in den 1970er Jahren, später war sie lange noch Vizepräsidentin des Bundestags. Erste Bundesministerin wurde aber eine CDU-Politikerin: Elisabeth Schwarzhaupt war von 1961 bis 1966 Chefin des Gesundheitsressorts. Elisabeth Kaiser Ist mit 31 Jahren jüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag - und kämpft in ihrer thüringischen Heimat gegen das Verschwinden der SPD. Im Wahlkampf musste sie sogar einen externen Dienstleister einkaufen, weil Mitglieder zum Aufhängen tausender Plakate fehlten.

Solche Hinweise dürften bei Nahles auf offene Ohren stoßen. Gerne betont sie ihre Bodenständigkeit, sucht das Gespräch mit den Leuten in ihrer rheinland-pfälzischen Heimat. Und sie verfügt über ein exzellentes Netzwerk in alle Flügel der Partei hinein. Auch das könnte ihr helfen, die SPD auf eine klarere Linie zu bringen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rührt kurz vor dem Parteitag die Werbetrommel für Nahles. Nahles sei die richtige Vorsitzende, um die Sozialdemokraten wieder voranzubringen, sagte er. Der Parteitag werde nach den unruhigen Zeiten im vergangenen halben Jahr ein Startschuss sein, um Vertrauen zurückzugewinnen. Sie sei durchsetzungsstark und werde als Fraktionsvorsitzende im Bundestag die Eigenständigkeit der SPD trotz Regierungsverantwortung sichtbar machen und Gesetze aus sozialdemokratischer Sicht im Parlament verbessern. Er sei sich sicher, dass es bei dem Parteitag am Ende ein klares Votum für Nahles als erste Frau an der Spitze des SPD geben werde.

Einer neuen Umfrage zufolge ist mit 47 Prozent fast jeder zweite Deutsche skeptisch, dass Nahles die SPD wieder stärken kann. Nur knapp jeder Dritte (31 Prozent) traut ihr dies zu, wie aus dem Deutschlandtrend hervorgeht, den Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins erstellt. Optimistischer sind die SPD-Anhänger, von denen jeder zweite denkt, dass Nahles in der Lage ist, die Partei nach der Wahlniederlage im Herbst aus ihrer schwierigen Situation zu führen.

Ob die Parteitagsdelegierten Nahles am Sonntag mit überwältigenden Werten ins Amt heben, muss sich erst noch erweisen. Die Last einer 100-Prozent-Zustimmung, die die Erwartungen an Martin Schulz im vergangenen Jahr ins Unendliche steigen ließen, wird Nahles jedenfalls nicht schultern müssen. Schon 75 Prozent der Stimmen würde man als Erfolg werten, heißt es im Umfeld von Nahles.

Für Nahles wäre das übrigens ein persönlicher Rekordwert auf einem Bundesparteitag. Ihr bestes Ergebnis bei der Wahl zur Vizevorsitzenden erzielte sie 2007 mit 74,8 Prozent. Als Generalsekretärin (2009 bis 2013) bekam sie einmal sogar nur 67,2 Prozent.

