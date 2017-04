Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Altmaier kontert SPD-Kritik

Eine Teilentmachtung Taubers ist der Schritt auf jeden Fall, auch wenn dieser betont, er persönlich habe Altmaier um Unterstützung gebeten. Denn auch die Koordinierung des Programms wäre eigentlich eine Aufgabe für einen Generalsekretär.

Die andere brisante Frage, wie sehr ein hochrangiges Regierungsmitglied in die Parteiarbeit eingreifen sollte, bleibt bestehen. Immerhin muss Altmaier in der einen Rolle die Interessen des Landes, in der anderen Rolle nur die Interessen seiner Partei vertreten. Und immerhin wird er von den Steuerzahlern dafür entlohnt, seine Arbeitszeit für die Leitung des Kanzleramtes zur Verfügung zu stellen. Ist da noch Zeit, nebenher ein wichtiges Projekt für die Partei zu leiten?

Die Kritik ist unüberhörbar: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki nannte die „Verquickung von Regierungsamt und parteipolitischer Betätigung“ „eklatant verfassungswidrig“. Politiker der SPD stimmten ihm zu.

Die Grünen haben wegen solcher Konflikte einst die Trennung von (parteipolitischem) Amt und (Parlaments- beziehungsweise Regierungs-) Mandat eingeführt – auch wenn diese nicht immer streng durchgehalten wird. In anderen Parteien ist es üblich, dass hohe Ämter mit wichtigen Mandaten verbunden werden: Die Kanzlerin ist gleichzeitig CDU-Vorsitzende (und hat als solche auch die Verantwortung für Wahlprogramm und Wahlkampf), Vizekanzler Sigmar Gabriel war bis vor Kurzem gleichzeitig SPD-Vorsitzender.

Altmaier will die Kritik darum nicht gelten lassen. Er arbeite genauso intensiv an Koalitionskompromissen wie Arbeitsministerin Andrea Nahles, Familienministerin Manuela Schwesig und Justizminister Heiko Maas, die am Programm der SPD mitschreiben.