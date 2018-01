Harte Verhandlungen über eine große Koalition: Kanzleramtschef Altmaier sieht für die kommenden Wochen starken Diskussionsbedarf. SPD-Chef Martin Schulz fühlt sich dennoch gestärkt.

Peter Altmaier: Balance zwischen den drei Parteien in den Koalitionsverhandlungen dürfe nicht gestört werden. (Foto: dpa) CDU

BerlinUnion und SPD werden nach den Worten von Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) in den nächsten beiden Wochen hart über eine große Koalition verhandeln. Altmaier sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will", die Balance zwischen den drei Parteien in den Koalitionsverhandlungen dürfe nicht gestört werden.

Grundlage der Verhandlungen sei das Sondierungspapier vom 12. Januar. Er räumte ein, dass einige Punkte in dem Papier relativ präzise ausverhandelt worden seien, andere seien nicht so genau und bedürften einer weiteren Präzisierung.

Kritik an dem Sondierungsergebnis begegnete er mit dem Hinweis, die seien ein "Geben und Nehmen" gewesen. Im Übrigen lehnt es Altmaier ab, zu sagen, ob und wo die Union in den Koalitionsverhandlungen auf die noch offenen Wünsche der SPD eingehen könnte. "Wir sind jedenfalls nicht diejenigen, die das Paket aufschnüren", sagte er mit Blick auf die Sondierungsvereinbarung. Die Frage, ob Kanzlerin Angela Merkel mitten in der Legislaturperiode ihren Amtsessel räumen könnte, konterte er mit dem Hinweis, dass Merkel im Wahlkampf gesagt habe, sie stehe für weitere vier Jahre zur Verfügung.

„Stabil wird diese Koalition nicht“ Angela Merkel 1 von 17 Die Bundeskanzlerin (CDU) zeigt sich erleichtert über das Ja der SPD zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Der CDU sei dabei wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung bekomme, die Lösungen für die Zukunftsfragen in Angriff nehmen könne, sagte Merkel am Sonntagabend vor Beratungen der Spitzengremien ihrer Partei in Berlin. „Das Sondierungspapier ist dabei der Rahmen, in dem wir verhandeln.“ Auf der Grundlage dieses Papiers müsse noch eine Vielzahl von Fragen im Detail geklärt werden. Martin Schulz 2 von 17 Der SPD-Parteichef ist zufrieden mit dem Abstimmungsergebnis. „Wir sind natürlich alle erleichtert. Wir werden nach dieser harten Diskussion (...) versuchen, die Partei zusammenzuführen“, sagte Schulz nach der Abstimmung. Horst Seehofer 3 von 17 Für eventuelle Nachverhandlungen des Sondierungsergebnisses steht die CSU nicht zur Verfügung. Parteichef Seehofer sagte nach einer Sitzung des CSU-Spitzengremiums: „Es gab keine Stimme, die dies für verhandelbar erklärt hat.“ Verträge müssten eingehalten werden, so Seehofer. Julia Klöckner 4 von 17 Auch von der CDU gab es Lob für das Abstimmungsergebnis der SPD. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Klöckner schrieb auf Twitter: „Glückwunsch zur Entscheidung und Bereitschaft, sich doch in den Dienst des Landes zu stellen #SPD.“ Christian Lindner 5 von 17 Der FDP-Chef äußerte sich kritisch zu einer Neuauflage der Großen Koalition. „Wenn die gesamte Führung für den Regierungseintritt wirbt, aber nur eine knappe Mehrheit des Parteitags folgt, ist das eine Hypothek“, so Lindner. „Das Ergebnis lässt befürchten, dass in den Koalitionsverhandlungen nun Rückschritte zu erwarten sind. Widersprüche zwischen den Koalitionspartnern werden nach „Methode Merkel“ nun vermutlich mit noch mehr Steuergeld zugeschüttet“, sagte Lindner weiter. Cem Özdemir 6 von 17 Nachdem er bereits an den gescheiterten Jamaika-Sondierungsgesprächen teilgenommen hat, kritisiert der Bundesvorsitzende der Grünen eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition. „Stabil wird diese große Koalition, wenn sie denn zustanden kommt, nicht“, so Özdemir. Die SPD sei „im höchsten Maße gespalten“, die Angst vor einer Neuwahl habe sich durchgesetzt. Ergänzend sagt er: „Man hat den Eindruck, als ob es irgendwie offener Strafvollzug wäre, Deutschland regieren zu dürfen.“ Stephan Weil 7 von 17 Der niedersächsische Ministerpräsident zeigt sich erleichtert über die positive Abstimmung zur Aufnahme von Gesprächen mit der Union. „Ich bin erleichtert. Man hat gesehen, dass die SPD wirklich mit sich gerungen hat. (...) Das war ein extrem hartes Stück Arbeit“, sagte Weil.

Schulz dagegen unterstrich: "Sondieren heißt ausloten". Die eigentlichen Koalitionsverhandlungen begännen erst jetzt. Wenn Unionspolitiker jetzt so täten, als könne man nicht über die Sondierungsergebnisse hinauskommen, dann sei das "schlicht falsch". Allerdings werde die SPD sicherlich nicht alles durchsetzen können, was sie sich wünsche. Er könne sich aber zum Beispiel kaum ein Ergebnis vorstellen, ohne das eine Härtefallregelung beim Familiennachzug für Flüchtlinge darin enthalten sei.

Die SPD werde es kaum akzeptieren, dass keine solche Härtefallregelung komme. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass die Koalitionsbildung an solch einer humanitären Frage scheitern. Wenn man sich darauf nicht verständigen könne, wisse er nicht, warum man überhaupt koalieren sollte. Er sei daher "relativ sicher", dass man hier einen Weg finden werde zwischen CDU, CSU und SPD.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte, für die Liberalen gelte wie für die Jusos - wenn auch aus anderen Gründen: „Ein „Weiter so“ ist nach 12 Jahren Merkel zu wenig.“ Es gehe um die große Richtung. Und weder in den Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen noch in den Sondierungen für eine große Koalition sei eine große Idee zu finden gewesen.