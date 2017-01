Bei Fachkräften überwiegt die Angst

Bei den Fachkräften selbst scheint die Angst zu überwiegen, dass die Anforderungen dann zu hoch würden und Hauptschüler den Beruf nicht mehr ergreifen könnten. Auch die vielen Menschen, die aus anderen Berufen in die Altenpflege wechseln – unter den Pflegeschülern von 2015 waren 13 Prozent Berufswechsler – könnten vor der neuen generalisierten Ausbildung zurückschrecken, so eine weitere Befürchtung. Die Heimbetreiber selbst scheuen die Reform wie der Teufel das Weihwasser: Sie fürchten, am Ende deutlich höhere Gehälter zahlen zu müssen, weil die frisch ausgebildeten Pfleger andernfalls in die besser zahlenden Krankenhäuser abwandern werden. Auch dort wächst aktuell der Fachkräftemangel im Pflegebereich.

Egal wie der aktuelle Streit ausgeht, ist Monika Gaier vom Vinzentz-Netzwerk zuversichtlich, dass am Ende die Konkurrenz um das knapper werdende Personal dafür sorgen wird, dass die Vergütungen steigen. „In Ballungszentren erleben wir schon heute, dass Heimbetreiber gezielt Personal bei anderen Heimbetreibern abwerben.“ Noch reiche es dabei oft noch, den neuen Mitarbeitern neben einer Wechselprämie zu versprechen, nach dem Pflegetarifvertrag zu zahlen.

Das tun viele Heime nämlich immer noch nicht. Bislang hatten sie dafür eine gute Ausrede: In den Vergütungsverhandlungen waren Pflegekassen und Kommunen nur bereit, die Lohnkostensätze, die sich aus dem Tarifvertrag ergeben, nur dann anzuerkennen, wenn das Unternehmen auch Mitglied des Tarifverbands ist.

In Zukunft müssen sie die Kostensätze auch bei nicht tarifgebundenen Unternehmen anerkennen. „Das könnte einen Schub Richtung fairerer Bezahlung geben.“ Ein Mittel den Personalmangel zu beheben wäre auch, dass sich mehr der zu 70 Prozent Teilzeit arbeitenden Pflegepersonen entschließen, auf einen Vollzeitjob zu wechseln. „Auch das hat aber was mit Geld zu tun“, so Gaier. Sie wissen von Frauen, die lieber im Zweitjob beim Aldi an der Kasse sitzen, als ihren erlernten Altenpflegeberuf Vollzeit auszuüben. „Ganz einfach, weil da besser bezahlt wird.“

Und was wird nun aus der Reform der Pflegeberufe, in die die Politik so viel Hoffnung gesetzt hat? Seit Monaten treten hier die Verhandlungen auf der Stelle. Das jüngste Kompromissangebot aus der Union sieht vor, die neue generalistische Ausbildung für mindestens zehn Jahre zusätzlich zu den bestehenden Ausbildungsangeboten einzuführen. Dann könne sich erweisen, welcher Ausbildungsgang am Ende besser geeignet ist, für genügend Pflegekräfte im alternden Deutschland zu sorgen.