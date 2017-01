Wie lässt sich dem Fachkräftemangel begegnen?

Gaier verweist auf aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit. Danach wird es immer schwerer, freie Stellen in der Altenpflege zu besetzen. Im Durchschnitt bleibt eine Arbeitsstelle derzeit 86 Tage unbesetzt. In der Altenpflege dauert es 138 Tage. 86 Prozent der Führungskräfte in Heimen gaben bei einer Umfrage im vergangenen Jahr an, sie spürten den Fachkräftemangel deutlich. Ein weiteres Problem sind hohe Krankenstände. Bienstein: „Die meisten Altenpflegerinnen arbeiten nur Teilzeit. Viele von ihnen, vor allem in Westdeutschland, begründen das damit, dass sie diese Arbeit 40 Stunden in der Woche gar nicht durchhalten können.“

Nach dem Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen von 2016 haben Pflegepersonen in der Altenpflege ein besonders hohes Risiko, psychisch krank zu werden. Zwei Fünftel des Personals hatten 2015 mindestens einmal die Diagnose einer psychischen Erkrankung. In der Gesamtbevölkerung trifft dieses Schicksal nur jeden Vierten. Dazu passt, dass nach der aktuellen Umfrage bereits heute 93 Prozent der Pflegefachkräfte angeben, zu wenig Zeit für die Bewohner zu haben. 86 Prozent gaben an, sie hätten „regelmäßig das Gefühl, dem eigenen pflegerischen Anspruch nicht gerecht werden zu können“. Bei vier Fünfteln der Fachkräfte führt die hohe Arbeitsbelastung zu Konflikten in der Familie und im Privatlaben.

Die drohende zusätzliche Belastung, die die Mitarbeiter vom neuen Pflegerecht erwarten, wird nach deren Einschätzung auch deshalb nicht ohne Auswirkungen auf die Pflegebedürftigen selber bleiben. 38 Prozent der Befragten erwarten, dass sich die Lage der Heimbewohner verschlechtern wird, dass also in den Heimen wieder schlechter gepflegt wird. „Deutschlands Pflegeheime hatten lange ein Image-Problem wegen schlechter Pflege. Wenn wir keine Antwort geben auf den Fachkräftemangel, wird das Pflegestärkungsgesetz zu neuen größeren Qualitätsproblemen in den Heimen führen“ warnt Bienstein. Aber wie lässt sich dem Fachkräftemangel begegnen?

Das Pflegepersonal hat darauf sehr klare Antworten: Es fordert eindeutige gesetzliche Vorgaben für den Personalbedarf. Ein bundeseinheitlicher Personalschlüssel könnte in der Tat helfen. So könnten die Heime mit solchen klaren Vorgaben im Rücken ihre Verhandlungsposition bei den Vergütungsverhandlungen mit den Pflegekassen und Kommunen stärken. Die Mitarbeiter könnten zu ihrer eigenen Entlastung die Einhaltung der Vorgaben von der Heimleitung einfordern. Doch werden sie allein den fehlenden Nachwuchs noch nicht herbeizaubern können. Das funktioniert, so die Ergebnisse der Umfrage, nur über Geld und über bessere Arbeitsbedingungen. Vor allem die Arbeitszeiten müssten so gestaltet werden, dass Familie und Beruf vereinbart werden können.

Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2015 verdienen Altenpfleger überall in Deutschland weniger als andere Fachkräfte. Die Spanne ist enorm. So liegt das durchschnittliche Bruttogehalt in Ostdeutschland bei etwas unter 2000 Euro für eine Fachkraft. In Westdeutschland sind es 2600 Euro. Im Osten liegen die Einkommen damit um 29 Prozent im Westen um 18 Prozent niedriger als die Gehälter in der Krankenpflege. Trotzdem hält die Mehrheit der Befragten nichts von den aktuellen Plänen, die Berufe Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zu einem Berufsbild mit einer gemeinsamen Ausbildung zusammenzuführen. Bundesgesundheitsminister Gröhe erhofft sich ebenso wie der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Karl-Josef Laumann davon eine Aufwertung der Altenpflege, auch beim Gehalt.