 Portrait von Simone Lange: SPD-Parteivorsitz – eine Außenseiterin macht Andrea Nahles Druck

Eine Kommunalpolitikerin versucht die SPD aufzumischen: Simone Lange möchte die Partei reformieren. Doch dafür muss sie es zunächst mit der Parteispitze aufnehmen.

Die Oberbürgermeisterin von Flensburg will es an die Spitze der SPD schaffen. (Foto: dpa) Simone Lange

BerlinSimone Lange hat in den vergangenen Wochen viel von Deutschland gesehen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin tourte mit einem kleinen Team durch Ortsvereine der SPD, um sich vorzustellen. Die 41-Jährige will auf dem Parteitag am Sonntag an die Spitze der Sozialdemokraten und tritt als bundespolitischer No-Name gegen die mächtige Andrea Nahles an.

Das alleine ist so ungewöhnlich, dass die schmale und meist fröhlich wirkende Kommunalpolitikerin viel Aufmerksamkeit bekommt. Die nutzt sie, um gegen die Parteispitze auszuteilen und ihre Vision einer „neuen“ SPD zu zeichnen.

Linker und basisdemokratischer soll es werden, sagt Lange, die ursprünglich aus Thüringen kommt. Für Hartz IV soll die SPD sich entschuldigen - ihre heftige Kritik an der Agenda-Politik von Altkanzler Gerhard Schröder bringt ihr Sympathien im linken Flügel der SPD ein. „Ich möchte die Stimme der Basis sein“, sagt Lange. Die SPD solle auch glaubwürdiger werden. Auch damit spricht sie vielen Genossen nach dem Hin und Her um die Große Koalition aus der Seele.

Die SPD und die Frauen August Bebel Nachdem sich die SPD vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht erkämpft hatte, soll nun auch erstmals kein Mann mehr die älteste Partei führen. Nach 155 Parteigeschichte soll die erste Frau an die Spitze rücken. Ein Streifzug durch die Frauengeschichte der SPD. Zwar ist August Bebel keine Frau, doch setzte er sich visionär für eine berufliche und politische Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Mit seinem 1879 erschienenem Buch: „Die Frau und der Sozialismus“ sorgte er damals für Furore. Noch zu seinen Lebzeiten erschien es in 52 Auflagen. In vielen Arbeiterwohnungen hing Bebels Porträt neben dem des Kaisers - der „Kaiser der Arbeiter“, gelernter Drechsler, war auch ein Visionär für eine gerechte Frauenpolitik. Marie Juchacz Ende 1918, kurz nach dem Untergang des Kaiserreichs und der Kriegsniederlage wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt, vorangetrieben von der SPD. Wenn die SPD-Abgeordneten sich heute im Bundestag treffen, erinnert sie an dieses Kapitel der Marie-Juchacz-Saal. Am 19. Februar 1919 war die SPD-Politikerin die erste weibliche Abgeordnete, die in einem bundesdeutschen Parlament sprach. Bei 423 Abgeordneten gab es damals in der Weimarer Nationalversammlung 1919 insgesamt 37 Frauen (8,7 Prozent). Heute sind es bei 153 Abgeordneten 64 Frauen. Das ergibt einen Anteil von 42 Prozent. Annemarie Renger Sie war von 1972 bis 1976 erste Präsidentin des Deutschen Bundestags. Ihr Mann war im Krieg gefallen, nach 1945 arbeitete sie im Büro des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher. Sie wurde eine der wichtigsten Frauen in der SPD in den 1970er Jahren, später war sie lange noch Vizepräsidentin des Bundestags. Erste Bundesministerin wurde aber eine CDU-Politikerin: Elisabeth Schwarzhaupt war von 1961 bis 1966 Chefin des Gesundheitsressorts. Elisabeth Kaiser Ist mit 31 Jahren jüngste SPD-Abgeordnete im Bundestag - und kämpft in ihrer thüringischen Heimat gegen das Verschwinden der SPD. Im Wahlkampf musste sie sogar einen externen Dienstleister einkaufen, weil Mitglieder zum Aufhängen tausender Plakate fehlten.

Die Frage liegt nahe: Meint sie es ernst mit ihrer Bewerbung gegen die Bundestags-Fraktionschefin, gegen den Bundesvorstand? Sie sagt: Ja. Ein Sieg ist aber quasi ausgeschlossen. Unterstützung hat Lange von gut 95 Ortsvereinen, wie sie sagt, die SPD hat 7741. Privates hält Lange privat. So hält es die getrennt lebende Mutter zweier schulpflichtiger Töchter seit Jahren.

Auf ihrer Werbetour haben die beiden Mädchen sie manchmal begleitet und die politischen Termine mit Urlaub und Stadtbummeln verbunden.

Ihre Mutter kennen sie nur politisch engagiert - erst in der Kommunalpolitik, dann als Landtagsabgeordnete und jetzt als OB. Vor ihrer Zeit als Berufspolitikerin arbeitete Lange bei der Polizei.

Lange ist diszipliniert: „Wenn die Arbeit Spaß macht, kann man viel Stress vertragen.“ Und sie braucht wenig Schlaf, dafür immer etwas zu tun. Das würde sie ja für den SPD-Vorsitz qualifizieren.

