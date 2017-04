Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Özil erledigt Pflichtaufgabe

Mit zehn Punkten führten die Blues vor vier Spieltagen die Tabelle an, sechs Matches vor Schluss sind es nur noch vier Zähler. „Der Druck ist da, aber wir freuen uns über diesen Druck. Letztes Jahr wurde Chelsea Zehnter, ohne Druck“, kommentierte Conte die Tabellen-Situation.

Verfolger Tottenham deklassierte am Samstag den AFC Bournemouth mit 4:0. „Eine systematische Demontage“, nannte es „The Telegraph“. Mousa Dembele (16.), der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son (19.), Harry Kane und Vincent Janssen (90.+3) sorgten für den siebten Premier-League-Sieg in Serie. „Wir kämpfen um den Titel“, sagte Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino. Das nächste Ausrufezeichen kann sein Team am nächsten Samstag setzen. Im Halbfinale des FA-Cups gastieren die Spurs beim FC Chelsea.

Jürgen Klopps FC Liverpool hat den nächsten Schritt in Richtung Champions League gemacht. Die Reds siegten dank des elften Saisontreffers von Roberto Firmino mit 1:0 bei West Bromwich Albion und bleiben mit 66 Punkten Dritter. „Ich bin sehr glücklich. Die Jungs haben das richtig gut gemacht“, kommentierte Klopp den Auswärtserfolg. Manchester City folgt mit zwei Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf Rang vier. Leroy Sané erzielte beim 3:0 in Southampton sein fünftes Premier-League-Tor für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

Mesut Özil führte den FC Arsenal zu einem Pflichtsieg beim abstiegsbedrohten FC Middlesbrough. Der Nationalspieler erzielte beim 2:1 in der 71. Minute den Siegtreffer. Zuvor hatte Middlesbroughs Alvaro Negredo (50.) die erstmalige Arsenal-Führung durch Alexis Sanchez (42.) ausgeglichen. Das Özil-Team bleibt Tabellensechster.