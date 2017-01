„Breite Teile der Linken wollen nicht wirklich regieren“

Bei der Linkspartei sieht Schwabe nach wie vor Klärungsbedarf. Vor allem deren Russlandpolitik sieht er kritisch. Ansonsten bleibe es dabei, dass es auch in der Außenpolitik „große Übereinstimmung“ zum Beispiel in der Frage restriktiver Waffenexporte ebenso gebe wie in der Frage einer gerechteren Außenhandelspolitik oder dem notwendigen weiteren Ausbau der humanitären Hilfe.

Bei einigen Grünen gilt die Linkspartei als immer weniger kompatibel für ein gemeinsames Regierungsbündnis. Aber auch bei den Linken ist die Bereitschaft für eine Zusammenarbeit auf Bundesebene jüngsten Äußerungen von Linksfraktionschefin Wagenknecht nach zu urteilen, nicht besonders hoch. Wagenknecht hatte kurz vor Silvester auf ihrer Facebook-Seite erklärt: „So bedauerlich es ist, aber aktuell gibt es in Deutschland kein linkes Lager. SPD und Grüne waren an der Zerstörung des Sozialstaates in Deutschland maßgeblich beteiligt, die SPD ist es als Teil der Großen Koalition bis heute.“

Der Sprecher des grünen Realo-Flügels, Dieter Janecek, sagte dazu dem Handelsblatt: „Man sollte sich langsam mal ehrlich machen: Wagenknecht und mit ihr breite Teile der Linken wollen nicht wirklich regieren, sie bereiten sich auf weitere vier Jahre bequeme Fundamentalopposition vor. Anders lassen sich die ständigen Attacken auf die potentiellen Partner SPD und Grüne nicht erklären.“

Im Übrigen, so Janecek weiter, brauche eine künftige stabile Bundesregierung einen „klaren proeuropäischen Kompass“. Sie dürfe nicht „naiv gegenüber den Aggressionen“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin agieren und sie werde sich darauf einstellen müssen, dass die Europäer mehr und nicht weniger Verantwortung in der Welt werden übernehmen müssen. Der „anti-westliche Populismus“ von Wagenknecht und dem saarländischen Linksfraktionschef Oskar Lafontaine sei in dieser Hinsicht „das Gegenteil von dem, was wir in diesen ernsten Zeiten brauchen“.