SPD: „Wer mit uns koalieren will, muss mit uns kompatibel sein“

In der SPD löste Peter indes mit ihren Köln-Äußerungen ein geteiltes Echo aus. Das ist insofern von Belang, als die Grünen-Chefin als große Befürworterin eines rot-rot-grünen Regierungswechsels im Bund gilt. Doch für manchen Sozialdemokraten scheint auch diese Koalitionsoption so gut wie passé zu sein. „Ob Grüne oder Linke vor der Wahl Koalitionsdebatten führen wollen ist deren Problem, peinliche Rassismus-Vergleiche helfen da auch nicht. Wer mit uns koalieren will, muss mit uns kompatibel sein“, sagte der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, dem Handelsblatt.

SPD-Bundesvize Ralf Stegner unterstrich, dass eine Mehrheit diesseits der Union nur möglich sei, wenn die SPD mit einem „klaren Gerechtigkeitsprofil“ erfolgreich sei. „Nur eigene Stärke schafft auch Optionen nach der Wahl. Koalitionswahlkämpfe und ständiges Beschwören von Optionen vor der Wahl machen dagegen keinerlei Sinn und schwächen am Ende nur die SPD“, sagte Stegner dem Handelsblatt. Mit Blick auf Peter fügte er hinzu: „Interviewäußerungen aus den Reihen von Linkspartei oder Grünen ändern daran nichts.“

Frank Schwabe, Sprecher der „Denkfabrik“, einem Zirkel junger, linker Sozialdemokraten in der SPD-Bundestagsfraktion, zeigte sich verwundert darüber, dass vornehmlich die Möglichkeit von Rot-Rot-Grün immer wieder hinterfragt werde. „Man muss ja an Frau Peters Aussagen nicht alles richtig finden. Dass das aber eher ein Problem für Rot-Rot-Grün als für ein Bündnis der Grünen mit CDU und CSU sein soll, kann ich nicht glauben“, sagte Schwabe dem Handelsblatt.

Grüne und Linke GESCHICHTE Der westdeutsche Zweig der Linken, die Wahlalternative WASG, wurde 2005 auch aus Protest gegen die SPD gegründet - unter anderem von ehemaligen SPD-Mitgliedern, die mit der unter dem damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder beschlossene Agenda 2010 nicht einverstanden waren. Prominentester Vertreter: der ehemalige SPD-Chef Oskar Lafontaine, der dann das WASG-Bündnis mit der PDS schmiedete.

AUSSENPOLITIK Hier liegen die deutlichsten konkreten Unterschiede. Die Linke lehnt Bundeswehreinsätze im Ausland weiter ab und wirft der Regierung eine „Militarisierung“ der Außenpolitik vor. Selbst die friedliebenden Grünen finden das realitätsfern: „Was nicht gehen wird, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland außenpolitisch eine Abenteuertour macht“, sagt Parteichef Cem Özdemir.

SOZIALES Die Linken fordern eine komplette Revision der Agenda 2020 - die SPD will hier korrigieren, aber nicht rückabwickeln. Der Linken-Kurs ist teuer und passt zu ihrer Geschichte (siehe erster Punkt). Forderungen im Einzelnen: ein Rentenniveau von 53 Prozent und eine sanktionsfreie Mindestsicherung.

RHETORIK Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sieht die SPD als Teil eines „neoliberalen Parteienkartells“. Dieses mache eine Politik, „die dem Raubtierkapitalismus freie Bahn geschaffen hat, die den Sozialstaat zerstört hat“. Folgerichtig sieht es zumindest die prominente Frontfrau der Linken als Aufgabe ihrer Partei an, eine klare Oppositionspolitik in Politik und Gesellschaft zu machen.

Richtig sei aber: „Rot-Rot-Grün muss alltagstauglich und auch in schwieriger Lage handlungsfähig sein.“ Das werde es aber auch, gab sich Schwabe zuversichtlich. Er riet zu einem „vorsichtigen Umgang“ mit Menschenrechtsthemen und zeigte sich überzeugt, dass gerade Rot-Rot-Grün den Staat wieder sicherheitspolitisch leistungsfähiger machen könne. „Wir brauchen mehr Polizisten, die aber menschenrechtspolitisch voll sensibilisiert sein müssen“, sagte Schwabe. „Die Wahrheit ist, dass das aber auch etwas kostet und wichtiger ist als eine schwarze Haushaltsnull.“