 Razzia in Hessen: Terrorverdächtiger keine unmittelbare Gefahr

Anti-Terror-Razzia in Frankfurt Laut Oberstaatsanwalt ist ein 36-jähriger Tunesier festgenommen worden. (Foto: AP)

WiesbadenIm Fall des bei einer Razzia in Hessen festgenommenen Terrorverdächtigen stand nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt kein Anschlag unmittelbar bevor. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es auch noch kein konkretes Ziel, wie Oberstaatsanwalt Alexander Badle am Mittwoch in Wiesbaden sagte. Der 36 Jahre alte Tunesier war am Morgen im Zuge einer landesweiten Anti-Terror-Aktion in Frankfurt festgenommen worden. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet, sagte Badle. Dem Verdächtigen wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Er soll die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt haben.