BMW trotzt Trump-Drohungen

Die Trump-Äußerungen blieben nicht ohne Wirkung auf den deutschen Aktienmarkt. Aus Furcht vor geringeren Exporten in die USA trennt sich Anleger von Papieren deutscher Unternehmen. Der Dax fiel zur Eröffnung um 0,8 Prozent auf 11.540 Punkte. Unter Verkaufsdruck gerieten vor allem BMW, Daimler und Volkswagen, deren Aktien bis zu 1,6 Prozent verloren.

BMW trotzte derweil Trumps Drohung und stellte klar, an seinen Plänen für ein Werk in Mexiko festzuhalten. „Die BMW Group ist in den USA zuhause“, erklärte das Unternehmen am Montag in München. In dem Werk in San Luis Potosí in Mexiko werde von 2019 an die BMW 3er Limousine gebaut. „Die Produktion ist für den Weltmarkt bestimmt. Somit wird das Werk in Mexiko die bisherigen 3er-Prouktionsstätten in Deutschland und China ergänzen“, so das Unternehmen.

Ein solches selbstbewusstes Auftreten gegenüber Trump wünscht sich der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, auch von anderen Unternehmen. „Für die Wirtschaft kommt es nun sehr darauf an, Haltung zu bewahren und selbstbewusst zu agieren. Das wenn auch nur vordergründige Einknicken bei Ford und Co. macht keinen guten Eindruck“, sagte Hüther dem Handelsblatt. „Man gibt hier, was man zivilen Akteuren der demokratischen Ordnung nie gegeben hätte – noch nicht mal dem Anschein nach.“

Insofern hänge viel davon ab, wie die Unternehmer und Manager reagierten. „Wenn die Sonntagsreden zur sozialen Marktwirtschaft ernst gemeint waren, dann müsste dem nun eine klare Haltung basierend auf den Werten unserer Ordnung folgen. Da bin ich zumindest gespannt“, sagte Hüther.

Der Autokonzern Ford hatte zuletzt Investitionspläne in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar in Mexiko beerdigt. Beobachter werteten den Schritt als Reaktion auf die aggressiven Töne des künftigen US-Präsidenten Trump.

Der Republikaner hatte auch andere Konzerne, die ihre Produktion von den Vereinigten Staaten nach Mexiko verlegen, scharf angegriffen. Zur Ankündigung von Toyota, ein Werk in Mexiko zu bauen, twitterte er etwa die Drohung: „Keineswegs. Baut die Fabrik in den USA oder zahlt hohe Importzölle.“ Auch General Motors erhielt via Twitter die Ansage, nicht Werke in Mexiko zu bauen, sondern Jobs in den USA zu schaffen.