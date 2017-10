BerlinAm Montag, Punkt 8.30 Uhr, werden sich die stellvertretenden Vorsitzenden und mit ihnen die bedeutsamen Chefs der Arbeitsgruppen der CDU-Fraktion wie etwa Jürgen Hardt (Auswärtiges), Henning Otte (Verteidigung) oder Marie-Luise Dött (Umwelt und Bau) über eine Frankfurter Telefonnummer in eine Schaltkonferenz einwählen. „Mir ist es ein besonderes Anliegen“, schreibt Fraktionschef Volker Kauder in der Einladung an die 15 Führungskräfte der insgesamt 200 CDU-Abgeordneten, „dass Ihre Einbeziehung als fachlich zuständige Kollegen unserer Fraktion auch in der Sondierungsphase gewährleistet ist.“ Die Runde solle sich daher telefonisch abstimmen. Auch würden die Berichterstatter aus den Sondierungsrunden „auf sie zukommen“.

Kauder gehört zum elitären Kreis jener Spitzenpolitiker von CDU, CSU, FDP und Grünen, die seit einer Wochen über das verhandeln, was lange Zeit als undenkbar galt: ein schwarz-gelb-grünes Bündnis, gemeinhin „Jamaika“ genannt. Dabei sind die Verhandlungen so außergewöhnlich wie demokratiegefährdend. Das Komma zwischen CDU und CSU zu Beginn des Absatzes ist sehr wohl gewählt, verhandeln doch in der Tat die Parteien und nicht die Fraktionen. Anderenfalls wäre das Komma durch einen Schrägstrich zu ersetzen, der die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU beschriebe.

Doch die Koalitionäre, die am Ende die Beschlüsse der Sondierung umsetzen müssen, spielen keine Rolle. Das gilt besonders in der FDP, wo Parteichef Christian Lindner nach Angaben von Teilnehmern die Verhandlungen fast im Alleingang führt. Aber es gilt auch für die Volkspartei CDU. „Kleine Sondierungsrunde“ nennen sie den Kreis, dem die 20 Großkopferten um Merkel, Seehofer, Lindner, Cem Özdemir und Simone Peter (Grüne) angehören. Der Rest darf auf Telefonkonferenzen hoffen.

Die Teams für die Vorgespräche CDU Angela Merkel, Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Volker Kauder, Unions-Fraktionschef Peter Tauber, Generalsekretär Peter Altmaier, Chef des Kanzleramts Volker Bouffier, Parteivize, Ministerpräsident Hessen

CSU Horst Seehofer, Parteichef und Ministerpräsident Bayern Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Andreas Scheuer, Generalsekretär Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

FDP Christian Lindner, Bundesvorsitzender Wolfgang Kubicki, Landesvorsitzender Schleswig-Holstein Nicola Beer, Generalsekretärin Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion Die FDP tritt mit diesem Kernteam an, das zu den Gesprächen mit verschiedenen Experten ergänzt wird.

Grüne Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Anton Hofreiter, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Simone Peter, Bundesvorsitzende

Telefonjoker im Back Office

„Wir sind der Telefonjoker“, frotzelt ein Mitglied der geplanten Montagsrunde. „Niemand weiß, wie die Verhandlungen ablaufen“, sagt es. Zwar habe Parteichefin Angela Merkel im Bundesvorstand der Partei vergangenen Montag die Teilnehmer der Sondierungsrunden benannt. Dazu wurden auch bei jedem Thema zwei Fachpolitiker benannt. Sie nehmen aber nicht an den Runden teil. Vielmehr sitzen sie „im Back Office“, wie es heißt, und dienen allein „der Rückkopplung“, wenn es mal eine Fachfrage gibt. Um zumindest etwas Einfluss zu haben, versuchen die Fachpolitiker, in stiller Diplomatie ihre Positionen an entscheidender Stelle einzubringen.

Bei der Eröffnung des 19. Deutschen Bundestags hatte der 76-jährige Hermann Otto Solms als Alterspräsident noch an das Selbstbewusstsein der Parlamentarier appelliert. Schließlich gab es in den vergangenen Regierungsjahren unter Angela Merkel etliche Momente, in der die Abgeordneten sich als Stimmvieh fühlten und gegen ihre eigenen Überzeugungen votieren mussten – von der Euro- und der Griechenland-Rettung bis hin zu Kaufsubventionen für Elektroautos.

Solms selbst saß bereits von 1991 bis 2013 im Bundestag, war Fraktionschef der Liberalen und Bundestags-Vizepräsident. Abgeordneter zu sein, sei „eine große Ehre und eine noch größere Verpflichtung“, sagte er am Dienstag. Das Parlament stehe „im Mittelpunkt unserer staatlichen Ordnung“. Der Bundestag wähle sich seine Regierung, beauftrage und kontrolliere diese. Nicht etwa die Regierung wähle sich ihr Parlament. „Dessen sollten wir uns selbstbewusst immer wieder erinnern“, sagte Solms und fügte hinzu: „Der Bundestag bestimmt die politischen Zielsetzungen und die grundsätzlichen Lösungswege. Die Regierung führt diese aus.“

Wenn dem nur so wäre. Die Sondierungsgespräche sind alles andere als ein Ausbund gelebter Demokratie. Sie zeigen, dass sich unter der Großen Koalition ein Habitus verfestigt hat, der alles andere als mit Demokratie und dem Ringen um das beste Argument in Einklang zu bringen ist und bei dem das freie Mandat noch ein Wert an sich ist. Vielmehr sitzen am Sondierungstisch jene, die später auch am Kabinettstisch Platz nehmen wollen. Ihre Agenda für die nächsten vier Jahre schreiben sie sich da gern selbst.