Grüne: Erst die Abstimmung, dann die Detailarbeit

Zwölf Themenblöcke werden in den Sondierungsrunden beraten. Teilnehmer sind die Parteichefs und ihre Vertrauten wie etwa die Parteivize und Generalsekretäre. Je einer wird je Themenfeld zum Berichterstatter ernannt. Ihm obliegt es dann, mit den anderen drei die jeweiligen Beschlusspapiere zu formulieren. Mal sind es Parteivorsitzende wie Simone Peter bei den Grünen, mal Generäle wie Andreas Scheuer bei der CSU, mal Ministerpräsidenten wie Armin Laschet bei der CDU, der die Interessen Nordrhein-Westfalens einbringt.

Das alles wäre vielleicht nicht tragisch – wenn es sich „nur“ um Sondierungsgespräche handeln würde. Sie haben in der Regel den Zweck, dass sich mögliche Partner beschnuppern und prüfen, ob es inhaltlich passen könnte und auch Vertrauen besteht. Doch das ist bei den Jamaika-Unterhändlern nicht der Fall. „Es fehlt hier ein Grundvertrauen zwischen den Verhandlern“, resümiert FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki die ersten Gespräche. Also führt die Runde vorgezogene Koalitionsverhandlungen, die jeweils in zwölf Themenpapiere münden – und die dann auch als verbindlich gelten. Denn die Grünen werden die Ergebnisse einem großen Parteitag vorlegen, der dann darüber befindet, ob auf der Basis Koalitionsgespräche geführt werden sollen. Entsprechend koppeln sich die Grünen-Unterhändler auch während der Gespräche intensiv mit ihren Experten rück, wie bei den anderen registriert wird.

Erst nach der Zustimmung der Grünen-Basis sollen Arbeitsgruppen die Detailarbeit übernehmen, zu denen dann auch die Parlamentarier gehören. Den Rahmen aber legen die Sondierer dieser Tage fest. So hat CSU-Chef Horst Seehofer in der ersten Themenrunde am Dienstag bereits nervös mit einem Papier gewedelt, als es ihm in der Debatte um Europa zu sehr ins Detail ging. „Wir müssen die Kernbereiche ausmachen, die uns wichtig sind“, zitieren ihn Teilnehmer. Der Rest solle in den Koalitionsverhandlungen geklärt werden.

Während die Grünen einen Parteitag abhalten, wollen die Führungsgremien von CDU und CSU die Ergebnisse intern bewerten. Die nächste Fraktionssitzung wird erst wieder stattfinden, wenn die Parteioberen Koalitionsverhandlungen zugestimmt haben. Und Parteitage bei CDU und CSU soll es zwar geben, aber werden die Delegierten die Ergebnisse dort wohl eher zur Kenntnis nehmen denn verändern. Dazu wird es dann längst zu spät sein.

Nun sitzen erst einmal die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen regelmäßig in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, vis-à-vis zum Deutschen Bundestag. Am Montag tagt die große Runde mit den Parteispitzen und den Ministerpräsidenten, um einen „Rückblick und Ausblick“ zu geben, wie es in der Terminliste heißt. Es folgen schließlich noch zwei kleine Runden am Mittwoch und Donnerstag, bevor dann eine letzte große Runde tagt. Die Abgeordneten können sich in der Telefonrunde am Montag zumindest eines zugutehalten: Sie werden informiert bevor die große Runde tagt – nicht erst, wenn alles vorbei ist.