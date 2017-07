 Renate Künast: „Ich habe horrende Zustände gesehen“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Renate Künast

BerlinNachhaltig produzierte Mode ist längst kein Nischenprodukt mehr. Auf der diesjährigen Fashion Week in Berlin sind 180 Öko-Firmen vertreten, vor fünf Jahren waren es erst 36 Labels. Allerdings liegt bei den Bedingungen, unter denen die Produkte entstehen, immer noch vieles im Argen, kritisiert Renate Künast. Die Vorsitzende des Verbraucherausschusses im Bundestag, fordert daher europäische Vorgaben für die gesamte Produktions- und Lieferkette der Textilunternehmen.

Frau Künast, Sie haben sich selbst schon Produktionsstätten in China, Bangladesch und Myanmar angesehen, in denen Kleidung hergestellt wird, die nach Europa exportiert wird. Welche Situation trafen Sie vor?

Ich habe horrende Zustände gesehen. Man merkt schon, dass der globale Wanderzirkus der Textilindustrie sich ganz offenkundig gezielt Produktionsorte gesucht hat, in denen es ganz wenige Regeln gibt und die Löhne extrem niedrig sind. Zwar wird immerhin schon versucht, gewisse Standards zu etablieren. Das erreicht aber längst nicht das in Europa für die Zukunft erwartete Niveau. Unter solchen Umständen würden wir bei uns jedenfalls niemanden arbeiten lassen. Man kann da schon an der Globalisierung verzweifeln.

Nach dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch vor vier Jahren war die Erwartung groß, dass Modeketten und Modemarken künftig verstärkt darauf achten, wer ihre Textilien produziert und unter welchen Bedingungen. Würden Sie sagen, die Unternehmen haben verstanden, dass sich etwas ändern muss?

Es ist in ihren Ohren angekommen, richtig verstanden haben sie aber noch nicht, dass sich Grundlegendes ändern muss. Der Fortschritt ist an dieser Stelle eine Schnecke. Da erwarte ich deutlich mehr von den Unternehmen.

Immerhin wurde ja gerade erst der Vertrag über die Sanierung der Textilfabriken in Bangladesch, der sogenannte Bangladesch Accord, über das Jahr 2018 hinaus verlängert.

Das ist ein Fortschritt – auch für die europäische Seite. Es hat sich ausgezahlt, dass die EU als größter Handelspartner Bangladeschs Druck gemacht hat bei der Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen. Allerdings wissen wir gar nicht, was aus dem Textilabkommen bereits umgesetzt ist. Es sind deshalb allenfalls Schritte in die richtige Richtung.

Sehen Sie über den neuen Accord hinaus Handlungsbedarf?

Wir brauchen konkrete Fahrpläne, bis wann was zu passieren hat. Wie das gehen kann, macht Greenpeace vor. Viele Unternehmen in Deutschland haben mit Greenpeace ein Abkommen unterzeichnet, um bis 2020 zusätzlich elf giftige Chemikalien aus dem Fertigungsprozess zu nehmen. Das war ein Greenpeace-Erfolg.

Und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat vor drei Jahren schon ein Textilbündnis für bessere Umwelt- und Sozialstandards gegründet.

Stimmt. Das hat er vor allem immer selbst gelobt. Und jetzt ist er plötzlich unzufrieden damit und droht mit einem gesetzlichen Rahmen, um im Zweifel mit Sanktionen gegen Unternehmen vorgehen zu können, wenn sie in ihren ausländischen Fabriken und bei Zuliefererbetrieben nicht für faire Arbeitsbedingungen sorgen. Wie kurios.

Warum kurios?

Weil er die Bedingungen für das Bündnis ja von Anfang besser hätte formulieren können. Die Roadmaps, die in dem Bündnis vereinbart wurden, sind wenig ehrgeizig. Es ist nichts vorgegeben. Jedes Unternehmen darf sich eigene Ziele setzen. Deshalb sollten wird das Bündnis vom Kopf auf die Füße stellen und den Unternehmen klare Vorgaben machen, verbunden mit der Ansage, bis wann sie das umzusetzen haben.

Und das reicht?

Nein. Wir brauchen für die Verbraucher im Hinblick auf soziale und ökologische Kriterien mehr Transparenz für den Bereich der Textilien. Deutschland sollte sich auf EU-Ebene für eine Transparenz-Richtlinie einsetzen, damit Missstände sichtbar und Veränderungen messbar werden. Solche Transparenzpflichten sollten für die gesamte Produktions- und Lieferkette der Textilunternehmen gelten und konkrete Sorgfaltspflichten regeln. Das kann am Ende sogar für die Unternehmen selbst von Vorteil sein, wenn sie sich im Wettbewerb mit anderen Unternehmen als besonders verantwortungsbewusst behaupten können.