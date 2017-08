 Rentenversprechen von SPD und CSU: Auf Kosten künftiger Generationen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Verteilungseffekt zu Lasten künftiger Generationen Die ganze Kleinen und die noch Ungeborenen müssten die Hauptlast der von der SPD geplanten Rentenreform tragen, hat Prognos ausgerechnet. (Foto: dpa)

BerlinBei wenigen politischen Themen kann der Wähler so deutlich zwischen den Positionen der großen Parteien unterscheiden, wie bei der Rentenpolitik. Denn CDU und CSU versprechen den Wählern hierzu genau gar nichts. Das Rentenrecht soll nach ihrem Wahlprogramm bis 2030 so bleiben wie es ist. Was danach geschieht, soll nach dem Willen der Union eine Rentenkommission entscheiden.

SPD, Linke und Grüne wollen hingegen das nach geltendem Recht geplante Absenken des Rentenniveaus stoppen. Dass das nicht für umsonst zu haben ist, liegt auf der Hand. Von zweistelligen Milliarden-Beträgen pro Jahr ist bislang die Rede.

Jetzt hat das Prognos-Institut auf Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose errechnet, was das SPD-Rentenkonzept kosten würde. Der Plan der Sozialdemokraten sieht eine doppelte Haltelinie vor: Das Rentenniveau soll bis 2030 nicht unter die heute erreichten 48 Prozent sinken. Gleichzeitig soll der Beitragssatz von derzeit 18,7 Prozent nicht höher als 22 Prozent steigen. Weil sich das nur realisieren lässt, wenn künftig auch zusätzliche Steuermittel in die Rentenkasse fließen, will die SPD einen Demografie-Fonds errichten.

Das Ergebnis der Prognos-Studie: In der Summe würde das SPD-Rentenprogramm gegenüber dem geltenden Recht bis zum Jahr 2045 Mehrkosten von 1,245 Billionen Euro verursachen. Davon müssten 1,1 Billionen Euro die heute noch gar nicht geborenen Beitrags- und Steuerzahler begleichen.

Die Aussagekraft solcher Rechenspiele sei allerdings begrenzt, sagt der Kölner Rentenexperte Eckart Bomsdorf: „Es muss sich in den kommenden vierzig Jahren nur wenig an den ökonomischen Rahmenbedingungen ändern und wir kommen zu einem anderen Ergebnis“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Interessanter seien die in der Studie berechneten Verteilungseffekte zwischen den verschiedenen Altersgruppen.

Beim SPD-Konzept mit der doppelten Haltelinie würden unter dem Strich alle heute Lebenden gegenüber dem geltenden Rentenrecht profitieren. Bei der Verrechnung zusätzlicher Belastungen durch höhere Rentenbeiträge und Steuern und daraus resultierenden höheren Renten bliebe ein Überschuss. Doch schon der fiele höchst unterschiedlich aus: Am stärksten würden die Baby-Boomer profitieren, also die heute über 55-Jährigen. Sie kämen auf einen zusätzlichen Rentengewinn für ihre verbleibenden Lebensjahre von 25.000 Euro bis 30.000 Euro.

Nur einzahlen würden dagegen die heute noch gar nicht Geborenen. Denn der größte Teil der Ausgaben für die Einlösung des Rentenversprechens fiele erst nach dem Jahr 2030 an. Wer im Jahr 2015 geboren wurde, müsste durch die SPD-Rentenreform im Schnitt netto knapp 15.000 Euro mehr an das Rentensystem zahlen als bei geltendem Recht. Damit verfehle das Rentenkonzept der SPD das Ziel der Generationengerechtigkeit, urteilt Prognos. „Mit vorrausschauender Politik, die die Belange nachfolgender Generationen im Blick hat, ist die doppelte Haltelinie nicht vereinbar“, sagt Oliver Ehrentraut, Vize-Direktor bei Prognos. Das gelte auch für die von der CSU angekündigte Ausweitung der Mütterrente. Diese würde laut Prognos-Berechnung mit insgesamt 171 Milliarden Euro zu Buche schlagen und müsste ebenfalls zu einem großen Teil von künftigen Generationen bezahlt werden.